La sala di Emodinamica a Moretti:: "Aveva fantasia e concretezza"

"Sono un ingegnere, non un medico, ma dopo un infarto personale e tre stent messi dal dottor Piva, iniziai a capire qualcosa. Gli ingegneri devono saper creare le condizioni affinché i medici facciano al meglio il proprio lavoro". Così Mario Maresca, ex direttore generale dell’Asl di Ascoli, ha ricordato ieri il dottor Luciano Moretti in occasione dell’intitolazione del laboratorio di Emodinamica dell’ospedale Mazzoni. Era la fine degli anni ’90. "Ascoli non aveva un reparto di cardiologia strutturato, né un laboratorio di emodinamica. E senza quello, un ospedale non è completo. Ma per partire servivano fondi, e in questo mi aiutò Franco Spalvieri; serviva un progetto e approvazione di tre sindaci: Ascoli, Fermo, San Benedetto. Incontrai resistenze e litigi, ma non mollai. Una sera arrivai persino a minacciare che avrei coinvolto la stampa se non ci fosse stata un’intesa tra i tre sindaci: alle due di notte firmarono Celani, Perazzoli e Di Ruscio" ha raccontato Maresca. Il vero punto di svolta fu l’incontro con Luciano Moretti. "Mi dissero che a Glasgow c’era un italiano con oltre 10.000 procedure di emodinamica. Lo cercai, lo incontrai, gli proposi di tornare in Italia. Non avevo i soldi, ma avevo un progetto serio e la passione per realizzarlo. Moretti si fidò".

Maresca ricorda bene le battaglie interne: "Ci furono tensioni tra l’interventistica e la cardiologia, ma Moretti aveva una visione chiara. Era farmacologo, clinico, progettista. Aveva fantasia e concretezza. Ero affascinato: sapeva dare impulso a iniziative nuove, spingere i giovani a formarsi all’estero, aprirsi al mondo. E quella formazione tornava ad Ascoli, rendendo il reparto un’eccellenza". Oggi, il laboratorio di Emodinamica del Mazzoni è un punto di riferimento regionale. "Il merito è di chi ci ha creduto, come Luciano. Ha rivoluzionato la cardiologia ascolana, puntando su persone, tecnologia, e su una cultura terapeutica avanzata. È stato anche il mio medico – ha detto ancora Maresca – sperimentando farmaci innovativi di cui fu un pioniere. Onorare la sua memoria è un atto dovuto a chi ha cambiato il volto della sanità di questo territorio". La figura di Moretti è stata ricordata anche dai suoi familiari, presenti alla cerimonia, dal direttore generale Antonello Maraldo, dal rettore della Politecnica delle Marche Gianluca Gregori, dal sindaco di Ascoli Marco Fioravanti e da Aldo Salvi, sottosegretario alla sanità della Regione Marche. "Abbiamo perso nel 2019 il dottor Moretti. Ma lui – ha detto Salvi – aveva avuto la lungimiranza e la capacità, non comuni, di trasferire ai propri collaboratori le sue conoscenze".

Peppe Ercoli