La sala Kursaal riapre martedì

La sala Kursaal, dopo gli interventi di ristrutturazione, riaprirà ufficialmente martedì 27 febbraio. L’intervento è stato interamente finanziato con risorse del Pnrr. Le opere realizzate hanno riguardato la sostituzione degli infissi e l’ammodernamento degli impianti con tecnologie migliorative, anche grazie a sistemi di gestione intelligenti. Il valore dell’intervento è di 300.000 euro. "Un altro tassello del piano dei cantieri pubblici grottammaresi ha trovato il suo posto – è il commento dell’assessore Manolo Olivieri – La prossima settimana la struttura tornerà a disposizione del pubblico con un interessante evento organizzato dal Comando della Polizia locale che porterà in città 150 operatori del settore per aggiornamento e formazione sulle tematiche della sicurezza urbana e nella gestione dei rifiuti". "La mia idea – dice il sindaco Rocchi – è di proseguire nel miglioramento graduale della struttura per aumentarne il comfort e l’utilizzo".