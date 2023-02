La salma di Roberto Perazzoli a Fiumicino: domani i funerali

E’ arrivata a Roma, all’aeroporto di Fiumicino, ieri, con un volo di linea, la salma di Roberto Perazzoli, l’assessore di Spinetoli, morto a 68 anni, mentre era in vacanza a Marrakech, in Marocco il 25 gennaio scorso. L’uomo, probabilmente è stato stroncato da un infarto fulminante, ma saranno i risultati degli esami autoptici, eseguiti in Marocco, a stabilire con certezza la causa del decesso.

Ad accogliere il corpo a Fiumicino sono intervenuti i parenti e gli amici, questa mattina anche gli amministratori del comune di Spinetoli raggiungeranno Roma. Dopo aver disbrigato tutte le pratiche il Marocco ha restituito la salma, che oggi tornerà a Pagliare. Il suo arrivo è previsto per l’ora di pranzo, il corpo sarà composta nella chiesa di San Paolo, a Pagliare, dove domani, alle 10.30 si celebreranno i funerali. Il sindaco di Spinetoli, Alessandro Luciani, per l’occasione ha dichiarato il lutto cittadino. L’improvvisa morte di Roberto Perazzoli ha lasciato nel dolore un’intera comunità, in particolar modo parenti e amici, che non si danno pace. Tanta commozione anche da parte dell’amministratori comunali, l’inaspettato decesso dell’assessore ha lasciato tutti disorientati, grande era infatti il suo impegno in ambito amministrativo. L’assessore ha sempre messo a disposizione il suo tempo e il suo punto di vista pragmatico nell’affrontare i problemi e nel risolverli. Perazzoli era conosciuto come una persona di grande spessore, con una grande umanità, impegnato anche nel sociale, era sempre presente per le iniziative legate al sociale, sempre disponibile nei confronti di tutti. Intanto, gli amici e i compagni di partito si sono già organizzati per tributargli un’importanza riconoscenza, la sezione dell’Anpi, della Vallata del Tronto, tanto voluta da Perazzoli gli verrà intestata. Un modo per non dimenticare, per non far spegnere il suo ricordo, la sua passione per la politica e per il sociale. Maria Grazia Lappa