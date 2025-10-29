La Samb a caccia della rivincita. Palladini prepara sorprese. Cambiano uomini e modulo

La Samb cerca la rivincita con l’Ascoli, nel secondo turno eliminatorio della Coppa Italia. Un match atteso dalla tifoseria, dopo la sconfitta per 1-0 rimediata da Eusepi e compagni al Del Duca. Un passo falso che ha lasciato tanto amaro in bocca ai rossoblù che ora puntano ad eliminare i bianconeri. Arriva dopo tre giorni in cui Palladini ha studiato tutte le possibili soluzioni tattiche per presentare questo pomeriggio al Riviera alle ore 15 la migliore formazione. Domenica, però, arriva il Guidonia ed è questa la partita in cui i punti varranno molto soprattutto in considerazione di una classifica che vede i rossoblù con solo quattro punti di vantaggio sulla zona playout. Ma il derby anche se in Coppa Italia, rappresenta per la tifoseria un altro momento importantissimo della stagione soprattutto per la rivalità che divide i supporters di entrambe le squadre. Palladini dovrà fare a meno di Lulli e Paolini, con la speranza di poter recuperare uno dei due per il match di domenica con il Guidonia. In questi due giorni di allenamenti il tecnico rossoblù ha provato un paio di moduli tattici. Il 4-2-3-1 (lo stesso dell’Ascoli) ed il 4-4-2. Turno di riposo per Dalmazzi e Candellori, con Zini che torna a fianco di Pezzola al centro della difesa, con l’ingresso di Zoboletti sull’out destro difensivo. Tra i pali esordirà Cultraro. I due mediani saranno Alfieri e Moussa Toure (domenica prossima squalificato), mentre scocca l’ora di Alessandro Sbaffo che torna nell’undici titolare dopo la vittoria in campionato a Perugia. Il Re Leone formerà con Konatè e Battista il tridente che agirà a ridosso di capitan Eusepi. In caso di parità al termine dei 90 minuti si calceranno i rigori per definire la formazione che passerà agli ottavi di finale Giudice Sportivo.

Un turno di squalifica per Moussa Tourè. Dopo il doppio giallo rimediato al Del Duca, il centrocampista classe 2005 salterà il match interno contro il Guidonia di domenica prossima. Domenica da trascorrere in tribuna anche per il vice allenatore rossoblù Marco Mancinelli ed il preparatore atletico Anastasio Di Renzo fermati anche loro per una giornata dal giudice sportivo dopo l’espulsione di domenica scorsa. Il primo "per avere, al decimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto – scrive il giudice sportivo –, dopo essere stato richiamato da quest’ultimo, usciva dall’area tecnica e protestava platealmente nei suoi confronti, sbracciando per contestarne l’operato".

Il prof Di Renzo invece "avere, al decimo minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro e del IV Ufficiale in quanto – si legge nella nota del giudice sportivo –, dopo essere stato richiamato da quest’ultimo, si alzava dalla panchina aggiuntiva raggiungendo la linea laterale e protestava platealmente nei confronti dell’arbitro per contestarne l’operato".

Benedetto Marinangeli