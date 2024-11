La Samb blinda Lonardo. Contratto fino al 2027

La Samb blinda Edoardo Lonardo. Sei reti e due assist in queste prime dieci giornate per l’attaccante classe 2005 alla sua seconda stagione con la maglia della Samb. Ha firmato un prolungamento di contratto che lo legherà al club del Riviera delle Palme fino al 30 giugno 2027. Una mossa strategica ma anche lungimirante da parte del presidente Vittorio Massi che testimonia anche la fiducia che la dirigenza ha verso il giovane attaccante. La Samb ha giocato d’anticipo, rispetto ad altri club che già seguivano Lonardo, dimostrando di avere le idee chiare. In primis la valorizzazione dei giovani talenti e poi quella di iniziare a costruire qualcosa di concreto per il futuro. Insomma un segnale per un solido progetto che abbia un importante sviluppo nel corso degli anni. Giunto alla Samb nella passata stagione dalle giovanili del Rimini, Lonardo aveva totalizzato undici presenze ed una rete in maglia rossoblù. Suo il gol del pareggio nei minuti finali della gara dello scorso anno con il Fossombrone. Aveva poi svolto una settimana di allenamenti prima con la Fiorentina Primavera e poi anche con la Cremonese al termine del campionato 2023-2024. Confermato quest’anno, ha conquistato la fiducia di Ottavio Palladini che crede molto nel potenziale tecnico dell’attaccante classe 2005, gettandolo nella mischia una volta cambiato il modulo tattico. E Lonardo lo ha ripagato non solo con sei reti ma con prestazioni di spessore, dimostrando, nonostante la giovane età, di potere fare la differenza in campo. Con il prolungamento del contratto l’attaccante rossoblù avrà così la possibilità di crescere ulteriormente, contribuendo a suon di gol e prestazioni alle fortune della Samb.

I rossoblù, intanto, hanno archiviato l’indolore sconfitta in Coppa Italia e con la mente sono già proiettati alla trasferta di Chieti. I neroverdi sono al secondo posto in classifica a due lunghezze dalla Samb ed in un Angelini già sold out cercheranno in tutti i modi di riprendere la vetta della classifica contro l’attuale capolista. Palladini dovrà fare ancora a meno di Paolini per un altro incontro. Baldassi che sembra avere smaltito l’affaticamento muscolare che lo aveva messo fuori gioco nel derby con l’Ancona e torna a disposizione.

Benedetto Marinangeli