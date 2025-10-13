La Samb cade e protesta. Quante decisioni dubbie

sambenedettese

SAMB (4-3-3): Orsini 6; Zoboletti 6, Pezzola 6, Zini, Tosi 6 (38’ st Iaiunese sv); Tourè M. 6 (26’ st Sbaffo sv), Bongelli 6 (15’ st Alfieri 6), Candellori 6,5; Konatè 6, Eusepi 6, Tourè N. 5 (15’ st Battista 6). A disp. Grillo, Cultraro, Chelli, Lulli, Marranzino, Vesprini, Paolini, Napolitano, Chiatante, Martins, Scafetta. All. Palladini 6

RAVENNA (3-5-2): Anacoura 6,5; Donati 6, Bianconi 6, Solini 6; Corsinelli 6,5 (1’ st Da Pozzo 6), Tenkorang 6, Lonardi 6 (43’ st Ilari sv), Rossetti 6, Rrapaj 6 (34 st Falbo sv); Spini 6 (21’ st Zagrè 6), Luciani 7 (21’ st Motti 6). A disp: Stagni, Borra, Mandorlini, Okaka, Calandrini, Esposito, Ilari, Scaringi, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni 6

Arbitro: Giovanni Castellano di Nichelino 5 (assistenti: Giovanni Boato di Padova e Simone Della Mea di Udine. Quarto ufficiale: Francesco D’Eusanio di Faenza. Operatore FVS: Paolo Di Carlo di Pescara)

Reti: 21’pt Luciani

Note: Spettatori 8.389 di cui 497 provenienti da Ravenna. Espulso Palladini (S) per proteste Amm. Donati (R), Eusepi (S), Bianconi (R), Tenkorang (R), Alfieri (S), Motti (R), Angoli 5-3 per la Samb. Rec. 3’ pt, 6’ st

Settima vittoria consecutiva del Ravenna, con la Samb che cade al Riviera con l’onore delle armi e mastica amaro per alcune decisioni decisamente discutibili da parte dell’arbitro Castellano di Nichelino. Palladini conferma Bongelli in mediana ed il tridente offensivo composto da Konatè, Eusepi e Nohuan Tourè. 3-5-2 per Marco Marchionni con Corsinelli al posto di Da Pozzo. Tandem offensivo con Spini e Luciani.

Al 9’ è Bongelli da fuori area ad impegnare severamente Anacoura. Al 17’ è il Ravenna a rendersi pericoloso con Luciani che non arriva alla deviazione di testa da due passi su assist di Spini. Due minuti dopo è Spini con un diagonale a fare venire i brividi ai tifosi rossoblù. Il Ravenna chiude bene gli spazi ed è pronto a colpire con le ripartenze. Ed al 21’ i giallorossi passano in vantaggio. Verticalizzazione di Corsinelli per Luciani che batte Orsini.

Al 29’ un fallo a palla lontana di Donati su Candellori, è sanzionato solo con un giallo dopo consulto alla FVS da Castellano di Nichelino. Palladini viene espulso per proteste. Al 40’ una conclusione di Konatè è bloccata centralmente da Anacoura. Si va al riposo con il Ravenna in vantaggio.

Nella ripresa la Samb si getta in avanti alla ricerca del pari con i romagnoli che chiudono bene ogni varco. Al 24’ st è Pezzola a deviare in angolo una conclusione di Zagrè a botta sicura. Al 31’ è Konatè a sfiorare il palo da buona posizione su assist di Sbaffo. Al 40’ Eusepi cade in area ma per l’arbitro dopo avere consultato il VFS non ci sono irregolarità. Al 3’ di recupero viene annullato il gol del pari a Sbaffo per presunta carica sul portiere. Il Ravenna continua la sua marcia in vetta alla classifica, Samb che resta al quarto posto.

Benedetto Marinangeli