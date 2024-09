La Samb cerca il blitz in trasferta. A Notaresco la carica di 400 tifosi

La Samb a caccia del primo successo esterno. E’ questo l’obiettivo di Eusepi e compagni per il match di Notaresco. A trascinarli dagli spalti 400 tifosi. Anche perché c’è da sfatare il tabù del Savini dove la formazione rivierasca non ha mai vinto. Terreno di gioco piccolo e non allo stato ottimale (in considerazione anche del fatto che dalla prossima settimana inizieranno i lavori per la sua sistemazione) ma l’undici di Ottavio Palladini dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa dei padroni di casa. Dopo la sconfitta casalinga con il Termoli ed il pari di Sora, il Notaresco degli ex Evangelisti in panchina e Arrigoni in campo, vuole la prima vittoria. "Veniamo da tre gare ufficiali - dice il tecnico Evangelisti – in cui abbiamo disputato buone gare, raccogliendo meno di quanto meritavamo. Per noi è una sfida affascinante che si giocherà dinanzi ad una grande cornice di pubblico. Sarà un match maschio, a viso aperto che vedrà protagoniste due ottime squadre. Dobbiamo farci trovare pronti. E’ facile motivare la squadra per partite di questo tipo. Abbiamo recuperato quasi tutti con i ragazzi che hanno lavorato bene in settimana. Dovremo essere più cinici ma sono convinto che il gruppo risponderà bene a quest’appuntamento". Il Notaresco, quindi, metterà in campo anche tanto agonismo e grinta. E la Samb dovrà essere brava a calarsi nel clima di "battaglia" in campo per poi fare valere il maggiore tasso tecnico. Palladini conosce bene le inside che partite come questa di Notaresco possono nascondere e poi presentare in conto. Ha spiegato per filo e per segno cosa si aspetta dalla sua squadra ed ora sarà compito di Eusepi e compagni rispettare le consegne in campo. Fondamentale sarà comunque l’atteggiamento mentale con cui i rossoblù affronteranno il Notaresco. E cioè imporre subito la propria personalità per poi fare valere le qualità dei singoli e di squadra. Per quanto riguarda la formazione, non dovrebbe discostarsi di molto da quella vista all’opera domenica scorsa con la Recanatese. L’unico dubbio riguarda l’impiego di uno tra Battista e Baldassi. La sensazione è che sia il primo ad essere in pole position. In settimana il 2005 Ethan Bouha si è messo in mostra ma difficilmente Palladini si priverà di Orfano sull’out sinistro difensivo. Nota positiva il rientro di Luca Lulli nella lista che verrà consegnata all’arbitro Dasso di Genova. Per Palladini un cambio in mediana in più. Mancherà solo Guadalupi che fare il suo esordio in campionato domenica prossima al Riviera delle Palme contro L’Aquila.

Benedetto Marinangeli