La Samb cerca punti in Sardegna. Out Dalmazzi, Palladini non cambia

La Samb a Sassari alla ricerca del tris. Dopo le due vittorie consecutive con Perugia e Juventus Next Gen, Eusepi e compagni sbarcano in Sardegna con fieri propositi. Rinfrancati da risultati e prestazioni, i rossoblù hanno come obiettivo anche quello di fare bene contro una Torres affamata di punti e reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima tra le mura amiche ad opera dell’Ascoli. Palladini confermerà gli uomini e lo schema tattico, il 4-3-3, adottato nelle ultime due partite e che ha dato buoni frutti. Mancherà Dalmazzi ancora out per il malanno alla pianta del piede. E quindi tutto come sabato scorso. La Samb torna a Sassari dopo 23 anni. Nell’ultimo precedente (campionato Serie C 2002-2003) i rossoblù furono sconfitti per 1-0 con rete di Frau su un rigore. Il primo successo rossoblù risale al campionato di Serie C 1967-1968. 1-0 con rete di Olivieri. Ma la vittoria più impressa nella memoria della tifoseria rivierasca è quella della stagione 1973-1974. La Samb stava vincendo 3-2 con tripletta del bomber Francesco Chimenti. Ma alla terza rete rossoblù ci fu un’invasione di campo che costrinse Anzuini e compagni alla fuga precipitosa negli spogliatoi. In balia degli scatenati tifosi di casa rimasero il segretario Nazzareno Tacconi e il tecnico Marino Bergamasco che rientrarono malconci nello stanzone riservato al club rossoblù. La Samb uscì scortata dalle forze dell’ordine con il giudice sportivo che assegnò la vittoria a tavolino per 2-0 al sodalizio rivierasco. Intanto la Samb ha rinnovato il contratto con l’attaccante Amadou Diagne Konate fino al 30 giugno 2028. "Sono molto contento -dichiara l’attaccante rossoblù-di proseguire il mio percorso qui a San Benedetto. Mi sono trovato subito a mio agio con i nuovi compagni e qui ho trovato un bell’ambiente in un cui poter crescere e fare bene. Giocare in una piazza con un pubblico così caloroso mi fa esprimere al meglio e spero di regalare tante gioie ai tifosi rossoblù". Sul rinnovo di Konate si è espresso anche il diesse Stefano De Angelis. "Konate -dice- è un giocatore su cui puntiamo molto. Ha dimostrato di poter disputare questa categoria e lo ha fatto siglando il primo gol tra i professionisti nella partita inaugurale contro il Bra. Crediamo che i giovani di qualità e prospettiva come Konate possano essere una risorsa importante per le società e stiamo lavorando affinchè investimenti di questo tipo possano dare frutti a lungo termine".

Benedetto Marinangeli