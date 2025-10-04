La Samb cerca punti in Sardegna. Out Dalmazzi, Palladini non cambia

Il paradigma della violenza

Valerio Baroncini
Il paradigma della violenza
Ascoli
CronacaLa Samb cerca punti in Sardegna. Out Dalmazzi, Palladini non cambia
4 ott 2025
REDAZIONE ASCOLI
Konate ha prolungato il contratto fino al 2028: "Sono a mio agio coi compagni e ho trovato un bell’ambiente"

La Samb a Sassari alla ricerca del tris. Dopo le due vittorie consecutive con Perugia e Juventus Next Gen, Eusepi e compagni sbarcano in Sardegna con fieri propositi. Rinfrancati da risultati e prestazioni, i rossoblù hanno come obiettivo anche quello di fare bene contro una Torres affamata di punti e reduce da due sconfitte consecutive, l’ultima tra le mura amiche ad opera dell’Ascoli. Palladini confermerà gli uomini e lo schema tattico, il 4-3-3, adottato nelle ultime due partite e che ha dato buoni frutti. Mancherà Dalmazzi ancora out per il malanno alla pianta del piede. E quindi tutto come sabato scorso. La Samb torna a Sassari dopo 23 anni. Nell’ultimo precedente (campionato Serie C 2002-2003) i rossoblù furono sconfitti per 1-0 con rete di Frau su un rigore. Il primo successo rossoblù risale al campionato di Serie C 1967-1968. 1-0 con rete di Olivieri. Ma la vittoria più impressa nella memoria della tifoseria rivierasca è quella della stagione 1973-1974. La Samb stava vincendo 3-2 con tripletta del bomber Francesco Chimenti. Ma alla terza rete rossoblù ci fu un’invasione di campo che costrinse Anzuini e compagni alla fuga precipitosa negli spogliatoi. In balia degli scatenati tifosi di casa rimasero il segretario Nazzareno Tacconi e il tecnico Marino Bergamasco che rientrarono malconci nello stanzone riservato al club rossoblù. La Samb uscì scortata dalle forze dell’ordine con il giudice sportivo che assegnò la vittoria a tavolino per 2-0 al sodalizio rivierasco. Intanto la Samb ha rinnovato il contratto con l’attaccante Amadou Diagne Konate fino al 30 giugno 2028. "Sono molto contento -dichiara l’attaccante rossoblù-di proseguire il mio percorso qui a San Benedetto. Mi sono trovato subito a mio agio con i nuovi compagni e qui ho trovato un bell’ambiente in un cui poter crescere e fare bene. Giocare in una piazza con un pubblico così caloroso mi fa esprimere al meglio e spero di regalare tante gioie ai tifosi rossoblù". Sul rinnovo di Konate si è espresso anche il diesse Stefano De Angelis. "Konate -dice- è un giocatore su cui puntiamo molto. Ha dimostrato di poter disputare questa categoria e lo ha fatto siglando il primo gol tra i professionisti nella partita inaugurale contro il Bra. Crediamo che i giovani di qualità e prospettiva come Konate possano essere una risorsa importante per le società e stiamo lavorando affinchè investimenti di questo tipo possano dare frutti a lungo termine".

Benedetto Marinangeli

© Riproduzione riservata