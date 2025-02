La Samb continua la marcia. Preoccupano gli infortuni

Secondo zero a zero consecutivo dopo quello col Fossombrone. L’attacco più prolifico del girone (47 reti realizzate) a secco da 180 minuti, con Orsini imbattuto da tre turni consecutivi. Ma soprattutto sempre dieci punti di vantaggio sulle seconde L’Aquila e Teramo con quest’ultima che ha agganciato i cugini abruzzesi corsari ad Ancona. E le giornate che mancano al termine del campionato diminuiscono. Ora sono undici.

Due pareggi che hanno lo stesso canovaccio, con la Samb sempre in proiezione offensiva alla ricerca del gol vittoria, a Riano negato dall’intervento di Salvati sulla gran bella conclusione di Moretti. Insomma fasciarsi la testa dopo due pareggi di fila ed una serie di dieci vittorie consecutive è assolutamente fuori luogo. A Riano la Samb ha rischiato anche di perdere se Orsini non avesse compiuto un vero e proprio miracolo al novantesimo su Omohonria. Insomma bisogna anche sapersi accontentare quando la fortuna non gira dalla tua parte o quando trovi un avversario che fa le barricate per portare a casa un risultato positivo. L’importante è che Gennari e compagni continuino a muovere la classifica anche perché nel calcio le insidie sono sempre dietro l’angolo e prima o poi la Samb tornerà a vincere. Chi deve essere frenetico alla ricerca della vittoria è chi insegue (Teramo e L’Aquila) che è obbligato a vincere sempre con i rossoblù che sono chiamati a gestire i dieci punti di vantaggio.

Le preoccupazioni maggiori vengono, invece, dal gran numero di calciatori fuori per infortunio cui vanno ad aggiungersi anche Sbaffo e Candellori. Il primo si è fermato per una botta al ginocchio destro infortunato a novembre. Il Re Leone sarà valutato con un accertamento diagnostico e visitato da un ortopedico, mentre Candellori accusa un risentimento muscolare alla coscia che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca nel corso della ripresa. Entrambi saranno visitati in giornata. Fabbrini ha risolto il problema al polpaccio così come Zini è clinicamente guarito dal guaio agli adduttori rimediato a L’Aquila. In settimana se ne tenterà il recupero completo. Sempre fermi non solo capitan Eusepi che giovedì dovrebbe togliere la doccia gessata al polso operato sostituendola con un tutore ma anche Lulli e Semprini.

Benedetto Marinangeli