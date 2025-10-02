"La Samb deve essere sempre aggressiva"

Cinque reti, compresa quella in Coppa Italia, due assist. Un inizio stagione monstre per Umberto Eusepi (nella foto). "Ho fatto la C per tanti anni oltre a sette stagioni in B – racconta il capitano della Samb ai microfoni della trasmissione A Ritmo di Samb in onda su Vera Tv – ed in questa categoria mi trovo meglio perché ho più spazi di manovra. In serie D non era facile con le avversarie che si chiudevano. Al di là di tutto è fondamentale avere sempre la mentalità evidenziata contro la Juventus Next Gen. Non si deve avere un atteggiamento rinunciatario ma aggressivo e contro i bianconeri si è visto. Solo così ci potremo togliere parecchie soddisfazioni". Il passaggio al 4-3-3 sta dando buoni frutti. "In questo momento – analizza Eusepi – abbiamo bisogno di un uomo in più a centrocampo. Contro il Perugia siamo stati meno spettacolari, ma sabato scorso anche con una punta in meno siamo stati molto pericolosi. Non è una questione di modulo ma di atteggiamento mentale. In queste sette partite nessuna squadra ci ha messo sotto. A Gubbio abbiamo rischiato di perdere, riuscendo però a recuperare. Contro il Carpi abbiamo concesso solo una palla gol, pagandola cara. Gli unici punti che ci mancano sono quelli con il Forlì, una gara che dovevamo gestire meglio". Sulla contestazione del dopo Carpi, ecco il pensiero di Umberto Eusepi. "Ci sono state delle critiche e la richiesta di dare di più per vincere partite come quelle con Carpi e Forlì che erano alla nostra portata. San Benedetto è bella perché ti porta in cielo quando le cose vanno bene ma ti può criticare dopo soli tre giorni. Ti dà tanto ma anche tu devi dargli tanto. Abbiamo trasformato le critiche nella voglia di fare bene". Sul futuro della Samb capitan Eusepi è esplicito. "L’obiettivo stagionale è il mantenimento della categoria ma siamo una squadra ambiziosa. Tutti gli addetti ai lavori ad inizio stagione ci hanno messo nelle retrovie e faremo di tutto per smentirli. La Samb è in crescita e col passare del tempo acquisiremo maggiore convinzione nei nostri mezzi. L’obiettivo è fare un risultato positivo anche a Sassari".

Torres-Samb sarà diretta da Riccardo Tropiano della sezione di Bari. Gli assistenti saranno Daniele Antonicelli di Milano e Usmani Ghani Arshad di Bergamo. Domenico Castellone di Napoli sarà il Quarto Ufficiale mentre Marco Pilleri di Cagliari sarà l’operatore Fvs. Tifosi. Sono 500 i biglietti riservati ai tifosi della Sambenedettese per la sfida, in trasferta, contro la Torres. La prevendita è attiva da ieri e i biglietti potranno essere acquistati al costo unico di 10 euro cadauno (più diritti di prevendita) online e nei punti vendita Vivaticket fino alle ore 19 di venerdì 3 ottobre. Il botteghino ospiti, infine, rimarrà chiuso il giorno della gara.

Benedetto Marinangeli