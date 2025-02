La Samb domina ma non sfonda. E alla fine rischia anche la beffa

ROMA CITY 0 SAMB 0

ROMA CITY (4-3-3): Salvati 6; Fradella 5.5 (30’st Del Mastro 6), Spina 6. 5, Alari 6.5, Calisto 5.5; Icardi 6, Giorgini 6, Bonello 5.5 (16’st Marchi 6); Gelonese 5.5, Ofoma 5 (26’st Limongelli 6), Hernandez 5 (40’st Omohnria 6). A disp. : Merlini, Battistoni, Bamba, Baldi, Occhialini. All. Boccolini 6

SAMBENEDETTESE (4-2-4): Orsini 6.5; Zoboletti 6, Pezzella 6, Gennari 5.5, Orfano 6 (41’st Tourè 6); Candellori 5.5 (7’st D’Eramo 6), Guadalupi 6; Kerjota 5.5, Moretti 6, Battista 5.5 (16’st Baldassi 6), Sbaffo 5.5 (1’st Paolini 6). A disp.: Grillo, Bouah, Chitante, Orlandi, Tataranni. All. Palladini 6

Arbitro: Ismail di Rovereto 6

Note – Ammoniti: Icardi, Hernandez, Gennari. Rec pt 2’, st 6’. Angoli 13-6 per la Sambenedettese. RIANO (Roma)

Gli attacchi della Sambenedettese si fermano sulla difesa a cinque che Boccolini schiera poco dopo il fischio di inizio. Il resto, poi, è un film simile alla gara contro il Fossombrone. Secondo pari consecutivo senza reti per la compagine di Palladini che domina per tutti i novanta minuti prima del brivido finale con la strepitosa parata di Orsini a salvare il risultato.

Sul campo, Moretti in girata al quarto d’ora sfiora il vantaggio. Kerjota sulla fascia è una spina sul fianco e al 20’ serve in profondità Battista che tira a botta sicura e, con Salvati battuto, trova l’intervento sulla linea di un difensore locale. La Sambenedettese aumenta i giri della manovra e un minuto dopo Moretti manca di poco l’appuntamento con la rete. Guadalupi da calcio piazzato esalta i riflessi di Salvati che para senza troppi problemi. La gara è a senso unico con una sola squadra ad attaccare: gli ospiti. Battisti al 36’ colpisce debolmente di testa solo in area, anticipando due compagni che si disperando per l’occasione sfumata. Dopo due minuti di recupero si conclude il primo tempo.

La ripresa si apre sulla falsariga della fine della prima frazione con gli ospiti sempre in avanti. Candellori ci prova dalla distanza al 3’, ma la sfera manca di poco il bersaglio. Spazio a D’Eramo al posto di Candellori infortunatosi in uno scontro di gioco. La gara non decolla nonostante il forcing nell’area romana. Palladini ci prova anche con Baldassi a rilevare Battista chiuso dalle maglie orange. La gara vive di alti e bassi nervosi. La capolista non riesce a scardinare la difesa romana che si difende in maniera ordinata. Il piatto di Zoboletti al 40’ lambisce di poco il palo e serve solamente per dare un segnale dalle parti di Salvati. Il portiere si supera poco dopo su Moretti levando la sfera da sotto l’incrocio dei pali. In pieno recupero Orsini chiude il contropiede di Omohnria con una scelta di tempo impeccabile. Ultima occasione saliente prima del triplice fischio finale.