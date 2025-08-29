La Samb fa un pensierino su Martignago

E’ Riccardo Martignago il nome nuovo per l’attacco della Samb. Anche se il diesse Stefano De Angelis (nella foto) ha sempre dichiarato che il mercato in entrata era praticamente chiuso ma allo stesso tempo pronto ad intervenire nel caso ci fossero eventuali nuove opportunità. E proprio in questo scenario potrebbe rientrare Martignano. 34 anni, attualmente svincolato, era stato vicino alla Samb nella stagione 2020 e gradirebbe il trasferimento in maglia rossoblù. Il club del Riviera delle Palme dovrebbe vincere la concorrenza del Carpi che ha messo gli occhi sull’esperto attaccante di Montebelluna. L’attaccante esterno nella passata stagione si era diviso tra Latina e Clodiense collezionando complessivamente 24 presenze, un gol ed un assist. Vanta comunque oltre 330 gettoni in Serie C con le maglie di Pordenone, Catanzaro, Alessandria, Albissola, Sorrento, Ravenna, Latina, Teramo, Albinoleffe, Cittadella, Pistoiese, Clodiense e Mestre. Ma anche sette presenze in B con il Cittadella dal 2009-2010 al 2011-2012. Un elemento, quindi di provata affidabilità e che andrebbe ad alzare il tasso di esperienza della giovane Samb. Il mercato si chiude lunedì prossimo ed è possibile che per quella data l’operazione Martignago vada in porto. Ci sono tutti i presupposti, ma si sa che nel calciomercato può accadere sempre tutto ed il contrario di tutto. Il diesse Stefano De Angelis sta anche lavorando per dare una sfoltita all’organico a disposizione di Palladini. Soprattutto per quanto riguarda i giovani che troverebbero poco spazio nel corso di questa stagione. Flavio Tataranno potrebbe essere uno di questi e per lui è in ballo una trattativa con il Giulianova. Richiestissimo in D il difensore del 2006 Mirko Chelli con il club rossoblù ha posto un secco no. In ballo ci sono poi anche Vesprini e Bongelli. Vedremo come andrà a finire entro lunedì prossimo.

La Samb, comunque, non si fa distrarre dalle voci di mercato e continua ad allenarsi in vista della trasferta di Gubbio. Un match difficile contro una squadra che si è rinforzata negli ultimissimi giorni con gli arrivi dell’’attaccante La Mantia e del centrocampista classe 2005 scuola Spezia Halid Djankpata. Occhio anche agli ex Fazzi e Di Massimo. Oggi classica seduta di rifinitura a porte chiuse al centro sportivo Orlando Marconi. La Samb viene dai due successi con Vis Pesaro (Coppa Italia) e Bra e vuole continuare nella serie positiva. Sarà confermato l’atteggiamento tattico messo in mostra in questi due incontri. E cioè il 4-2-3-1. L’unico dubbio, al momento, è quello relativo al ruolo di sottopunta. Con Marranzino che torna sulla corsia sinistra, in ballo ci sono Moussa Tourè e Alessandro Sbaffo, Con l’inserimento del centrocampista classe 2005, la formazione rossoblù acquisirebbe maggiore compattezza in fase di copertura. Ma il Re Leone scalpita.

Benedetto Marinangeli