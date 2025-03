La Samb fa visita alla Cristo Re

Momento speciale per il gruppo diurno interparrocchiale di Cristo Re, a Porto d’Ascoli che nei giorni scorsi hanno ricevuto la visita di una delegazione della Sambenedettese Calcio che ha potato momenti di festa di felicita e di orgoglio calcistico. Lo staff dirigenziale della società con Pierluigi Traini, il mister Ottavio Palladini accompagnato dai giocatori Eusebi, Battista e Toure, insieme agli ospiti del centro, hanno condiviso momenti di gioia e spensieratezza.

L’iniziativa, voluta dagli ospiti del centro, ha permesso di creare un legame speciale, dimostrando come lo sport possa essere un veicolo di solidarietà e inclusione sociale. "Siamo felici di aver potuto trascorrere del tempo con queste persone meravigliose - ha dichiarato il manager Traini - Vedere i loro sorrisi e la loro gioia ci ha riempito il cuore. Speriamo di poter ripetere presto questa esperienza".

L’incontro è stato un’occasione per gli ospiti di vivere un giorno indimenticabile, ma anche per i giocatori di riflettere sull’importanza di essere vicini a chi ha più bisogno. Un piccolo gesto che ha generato un grande impatto, dimostrando come lo sport possa essere un potente strumento di solidarietà e vicinanza.