La Samb ha fatto il vuoto. Record, vittorie e ricordi

Un netto ed inequivocabile 3-0 che lancia la Samb verso la Serie C. La formazione rossoblù replica così il punteggio realizzato in terra d’Abruzzo e datato 15 dicembre 2002. I rossoblù di Stefano Colantuono e Gabriele Matricciani, neopromossi in serie C, vincono 3-0 sprecando anche un calcio di rigore con Andrea Soncin. A firmare il netto successo furono Alessandro Teodorani, Marco Pedotti e Filippo Zacchei.

Ma quella di domenica al Gran Sasso d’Italia è anche la decima vittoria consecutiva in campionato, con Palladini che eguaglia il record della formazione allenata da Giovanni Mei che vinse il torneo di D 2000-2001 e quello dello stesso tecnico rossoblù nella stagione 2011-2012. Record che però non servi per approdare in C. La Samb, infatti, si piazzò seconda ad un punto dal Teramo.

Dodici punti di vantaggio sulla seconda (L’Aquila) a tredici giornate dal termine del campionato, 14 su Teramo e Chieti, 16 sull’Ancona. Distanze siderali. La Samb se non ha ipotecato la promozione in C, poco ci manca. Ma allo stesso tempo non si dovrà abbassare la guardia perché nel calcio le insidie ed i pericoli sono sempre dietro l’angolo. Certo è che è molto difficile che Eusepi e compagni possano dilapidare un vantaggio del genere.

Alla vigilia la trasferta di L’Aquila era molto temuta. Anche e soprattutto Palladini ci ha messo del suo, smentendo tutti coloro che avevano preventivato una formazione diversa. Nessuno si sarebbe aspettato una verticale mancina formata da Orfano e Chiatante e neppure Sbaffo titolare dal primo minuto. Ed invece ecco il colpo di classe che ha spiazzato gli abruzzesi. Un classico 4-4-2 che ha dato i frutti sperati.

E domenica prossima nel match casalingo con il Fossombrone Eusepi e compagni hanno l’occasione di fissare un nuovo record, l’undicesima vittoria consecutiva. Questo pomeriggio alla ripresa degli allenamenti saranno valutate le condizioni fisiche di Alessio Zini uscito per infortunio nei minuti finali del primo tempo. Sono poi attese anche le decisioni del giudice sportivo in merito agli incidenti verificatisi al termine della partita vista la presenza dei commissari di campo. Il Riviera delle Palme potrebbe anche essere a rischio squalifica. Tutto si baserà sul loro referto e quindi bisognerà solo attendere per conoscere la sentenza.

Benedetto Marinangeli