La Samb ha la pareggite ma resta in fuga

sambenedettese

1

castelfidardo

1

SAMB (4-2-3-1): Orsini 8; Zoboletti 6,5, Pezzola 6, Gennari 6, Orfano 6; D’Eramo 6 (36’ st Fabbrini sv), Guadalupi 6,5, Paolini 6 (36’ st Toure sv); Kerjota 6, Moretti 7 (46’ st Baldassi sv), Battista 6,5 (25’ st Sbaffo sv). A disp. Grillo, Chiatante, Bouah, Orlandi, Tataranni. All. Palladini 6

CASTELFIDARDO (3-5-2): Munari 6 (25’ st Elezaj 6); Madonna 6, Imbriola 6, Vecchio 6; Costanzi 6, Miotto 6 (46’ st Carano sv), Gambini 6, Baldini 6, Fossi 6; Braconi 7 (32’ st Caprari 6), Nanapere 6,5. A disp. Garbattini, Dovhanyk, Cotugno, Romagnoli, Prebibaj, Ausili. All. Giuliodori 6,5

Arbitro: Pascuccio di Ariano Irpino Guardalinee: Conforti-Adinolfi RETI: 24’ pt Braconi, 1’ st Moretti Note: Spettatori 4.627. Amm. Paolini (S), Battista (S), Braconi (C), Miotto (C), Angoli 7-4 per la Samb. Rec. 1’ pt, 6’ st

Ancora un pareggio per la Samb. Dopo Fossombrone e Roma City è la volta del Castelfidardo che blocca la capolista sull’ 1-1. I biancoverdi addirittura hanno sfiorato il colpaccio al 96’ con Nanapere sulla cui conclusione Orsini è stato miracoloso. Solo il grande intervento del classe 2006 ha impedito a Gennari e compagni di uscire dal campo sconfitti. Alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Il vantaggio di Braconi, abile a capitalizzare al meglio di testa un cross di Nanapere aveva incanalato il match su binari favorevoli ai biancoverdi ma ad onor del vero bisogna anche dire che Palladini ha dovuto fare a meno di elementi importanti come Eusepi, Zini, Lulli, Candellori ed il dodicesimo Semprini. A mezzo servizio anche Fabbrini e Sbaffo impiegati nella ripresa. Il Castelfidardo conquista così il primo pareggio al Riviera dopo quattro sconfitte consecutive negli ultimi precedenti. Merito anche del tecnico Giuliodori che rispetto alle ultime prestazioni schiera la sua squadra con un inedito 3-5-2 che mette in difficoltà i rossoblù. La superiorità numerica a centrocampo dei fidardensi ha impedito al centrocampo della Samb di costruire chiare occasioni di rete.

Il 4-2-3-1 di Palladini non ha dato risultati apprezzabili anche se la gara era iniziata con i rossoblù a menare le danze. Due episodi dubbi in area ospite su Battista e Paolini su cui l’arbitro ha lasciato correre. E poi al 24’ pt ecco il vantaggio ospite con Braconi che di testa in tuffo anticipa Pezzola e batte Orsini. La Samb si getta in avanti alla ricerca del pari ma non sfonda. L’ 1-1 arriva al 2’ st con Moretti (al quarto centro stagionale) che finalizza di testa un cross dalla sinistra di Battista. Raggiunto il pari i rossoblù si gettano in avanti alla ricerca del gol vittoria ed al 96’ ecco il miracolo di Orsini che permette di mantenere dieci punti di vantaggio sull’Aquila ed undici sul tandem Chieti e Teramo a dieci giornate dal termine.

Benedetto Marinangeli