La Samb ha trovato il vestito giusto. Con il 4-3-3 arrivano gioco e punti

Seconda vittoria consecutiva, successo che torna al Riviera dopo due sconfitte consecutive con Forlì e Carpi. Ma soprattutto una ritrovata compattezza di squadra con il passaggio al 4-3-3. Sembra di rivedere il film dello scorso anno, quando la Samb partì con questo modulo ma senza avere alcun frutto importante. Poi ci fu il passaggio al 4-2-3-1 che praticamente spianò la strada alla promozione in Serie C. A Perugia, però, ecco la svolta tattica di Ottavio Palladini. Tecnico intelligente, ha capito che con i due mediani la Samb soffriva in mezzo al campo lasciando campo e risultati alle avversarie. Ed ecco quindi l’inserimento a centrocampo di Moussa Tourè che ha dato concretezza e sostanza alla squadra. A Perugia il primo segnale positivo, contro la Juventus Next Gen il secondo. Anzi contro i bianconeri di Brambilla, Eusepi e compagni hanno disputato la migliore partita stagionale.

Un primo tempo a ritmi eccelsi chiuso sul 2-1 ma che poteva avere un parziale più elevato se le occasioni create dai rossoblù avessero avuto migliore sorte. Un palo di Moussa Tuorè, la traversa di Eusepi ed alcuni interventi del portiere ospite Mangiapoco hanno permesso alla Juventus Next Gen di andare al riposo solo con due reti nel groppone. Da rivedere il primo quarto d’ora della ripresa con la Samb che ha lasciato spazi ai bianconeri che così sono riusciti a pareggiare con Guerra. E questa rete ha risvegliato la Samb che ha ripreso a giocare alla sua maniera. Ed ecco il gol di Alessandro Zoboletti e poi il poker firmato da Christian Iaiunese. Per entrambi è la prima rete tra i professionisti.

E’ questa la Samb dei giovani, dei ragazzi che hanno voglia di emergere con tutti i loro pregi e difetti. Ma anche di Umberto Eusepi, 37 anni, quarto centro in campionato, quinto stagionale compresa la Coppa Italia. Il trascinatore di questa squadra.

Undici punti in classifica rappresentano un bel bottino per una neo promossa, anche se qualcuno in più ci poteva essere, se si considera il modo in cui sono venute le sconfitte con Forlì e Carpi al Riviera delle Palme. Ed ora la prova del nove ci sarà sabato prossimo a Sassari contro la Torres. La formazione sarda è reduce dalla sconfitta interna con l’Ascoli. Una squadra che non sta attraversando un gran momento ma che farà di tutto per riprendere la marcia. Eusepi e compagni che hanno nelle loro corde la possibilità di continuare nella serie positiva. Intanto i tifosi si stanno organizzando per seguire i rossoblù anche a Sassari con aereo o traghetto. Bisogna solo attendere le modalità di acquisto dei biglietti.

Il settore giovanile della Samb comunica l’esito della raccolta fondi promossa in favore di Luca Bernabei, ex calciatore del Monticelli, attualmente impegnato in una difficile battaglia personale. Grazie al contributo della società e alla generosa partecipazione delle famiglie del vivaio rossoblù, è stata raggiunta la cifra complessiva di 4.000 euro. L’importo è stato interamente bonificato a Luca per sostenerlo nelle spese necessarie alle cure mediche.

Benedetto Marinangeli