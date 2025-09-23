La Samb in cerca di punti lontano da casa

La Samb cerca il riscatto lontano dal Riviera. I rossoblù sono finora imbattuti in trasferta e vogliono continuare nella striscia positiva. Si troveranno di fronte un Perugia che vorrà fare bella figura dinanzi al nuovo allenatore Piero Braglia. "So – dice il neo tecnico dei grifoni – che la Samb gioca con il 4-2-3-1 e so che lo fa bene. È una squadra che si trova meglio, in questo momento, a giocare fuori casa che in casa. Basta vedere le ultime partite. Vuol dire che è pericolosa e che va affrontata con le dovute attenzioni. Noi, d’altro canto, dobbiamo fare una grande gara e cercare, fin da subito, di dare una svolta al nostro campionato. La squadra? Fisicamente sta bene. So che è stato svolto un lavoro importante in ritiro e dobbiamo ringraziare chi c’era prima, poi ognuno vede il calcio alla propria maniera. Mi aspetto un atteggiamento tosto e combattivo".

La Samb arriva all’appuntamento del Curi con grossi dubbi per quanto riguarda la difesa. Mancherà Dalmazzi alle prese con un infortunio al tallone ma recupera Zini che si piazzerà a fianco di Pezzola che pur stringendo i denti sarà del match. Conferma per Zoboletti sulla corsia destra e Tosi a sinistra con Orsini tra i pali. Nel ruolo di sottopunta Moussa Tourè che conferisce maggiore aiuto ai mediani Candellori e Alfieri. A supporto di Eusepi ecco Konatè e Nohuan Tourè a meno che Palladini, finalmente non dia una chance dal primo minuto a Sbaffo, con il Re Leone al posto dell’ex Teramo. Eusepi e compagni saranno seguiti da un buon numero di tifosi anche di martedì: ben 480.

Sono ventidue i precedenti, compresi tre match in Coppa Italia, disputati dalla Samb a Perugia. Il primo incontro tra le due squadre si disputò nel campionato 1932-1933 con gli umbri che si imposero per 3-0. Nettamente favorevole per il Perugia il conto dei risultati con 12 vittorie, 7 pareggi e due sole sconfitte. Il primo successo rossoblù a Perugia risale al campionato di Serie B 1974-1975. Al vantaggio iniziale di Curi, replicò Chimenti. Poi l’autorete di Frosio fissò il 2-1 finale in favore dell’undici di Martino Bergamasco. Poi ecco la vittoria nel torneo di Serie C Girone B 1989-1990 con la formazione allenata da Jarbas Faustinho Canè. 2-1 il punteggio con vantaggio umbro di Artistico e reti di Gregori e Marrazzo per la Samb. Un successo rossoblù per 1-0 anche nella Coppa Italia 1992-1993. L’ultimo precedente nella stagione 2020-2021 finì 1-1 con gol di Ruben Botta su rigore e pareggio di Melchiorri per il Perugia.

Benedetto Marinangeli