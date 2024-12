La Samb lancia la sfida al Teramo. Tanti infortunati e il dubbio Orsini

Orsini sì, Orsini noi, questo il dilemma. Parafrasando la mitica frase dell’Amleto di Shakespeare nell’atto terzo scena 1, è proprio sull’utilizzo del giovane portiere classe 2006 che verte la costruzione della Samb che questo pomeriggio riceve la visita del Teramo. La sensazione è che alla fine l’ex Tolentino riesca a scendere in campo, stringendo i denti e con una fasciatura speciale alla caviglia. La sua assenza indurrebbe Palladini a stravolgere l’atteggiamento tattico della Samb che tornerebbe a giocare con il 4-3-3. Un modulo che non diede così grandi effetti e che potrebbe non essere poi così efficace contro il 3-4-2-1 del Teramo. Un dubbio che non è stato sciolto neppure al termine della rifinitura di ieri mattina. Fondamentale sarà anche il riscaldamento prepartita quando Orsini proverà a scendere in campo. Palladini dovrà comunque fare a meno di Paolini, Baldassi e Eusepi con Pezzola che ha pochissime chances di andare in panchina. La Samb arriva a quest’appuntamento forte del successo di Sora, mentre il Teramo è stato fermato sul pari casalingo dalla Recanatese. In casa biancorossa parla il tecnico Marco Pomante ai microfoni del sito ufficiale del club. Dovrà fare a meno dell’infortunato Ferraioli. "Servirà la partita perfetta - afferma il trainer biancorosso - limitando al massimo gli errori. La Samb è una squadra solida, costruita per vincere, la classica corazzata del girone, prima con merito. Ci sono momenti in cui ti lascia spazio per poi ripartire rapidamente. Noi dovremo giocarcela a viso aperto, con la giusta personalità, perché su quel campo non c’è spazio per i timori. Sono fiducioso. E’ stata una settimana proficua, proveremo ad accorciare il divario in classifica e se così non dovesse essere, il nostro percorso rimarrà comunque ottimale. L’assenza della nostra gente sarà pesante, non so cosa ci sia sotto". Gara diretta da Alessandro Colelli della sezione di Ostia Lido. Un match che non vedrà la presenza dei tifosi ospiti, almeno di quelli residenti a Teramo, Castellalto, Montorio al Vomano, Torricella Sicura, Campli e Basciano per i quali è stata vietata la vendita dei biglietti, mentre si preannuncia come al solito il pubblico delle grandi occasioni di fede rossoblù.

Benedetto Marinangeli