La Samb mette la quinta. Per L’Aquila non c’è scampo

SAMBENEDETTESE (4-2-3-1): Orsini 6,5; Zini 7, Pezzola 7, Gennari 7, Orfano 7 (40’ st Tataranni sv); Guadalupi 7 (30’ st Paolini sv), Candellori 7; Kerjota 8 (34’ st D’Eramo sv), Lonardo 8, Baldassi 8 (16’ st Battista 6); Eusepi 7,5 (28’st Moretti sv) A disp. Semprini, Chiatante, Toure, Cantarini. All. Palladini 7

L’AQUILA (4-3-3): Michielin 5; Gueli 5 (12’ st Tatullo 5 ), Brunetti 5, Alessandretti 5 (12’ st Casella 5), Di Santo 4,5 (28’ st Zuccherato sv); Keita 5 (1’st Giandonato 5), Del Pinto 5, Mantini 4,5; Banegas 5, Belloni 5, Giampaolo 5 (1’ st Misuraca 5). A disp. Negro Guidobaldi, Mancini, Russo. All. Pagliari 5

Arbitro: Acquafredda di Molfetta 6 Guardalinee: Giannetti-Alfieri

Reti: 29’ pt Baldassi, 37’ pt e 23’ st Eusepi (rig.), 8’ st Lonardo, 13’ st Kerjota

Note: Spettatori 6.624. Espulso al 37’ pt Mantini per doppia ammonizione. Ammoniti Orfano (S), Mantini (LA), Banegas (LA). Angoli 8-6 per L’Aquila. Recupero 0’ pt, 0’ st

Una Samb travolgente. Uno tsunami di reti si è abbattuto sull’Aquila, giunto al Riviera nel ruolo di capolista e di formazione da battere. Gli abruzzesi sono stati praticamente cancellati da Eusepi e compagni che hanno tirato fuori una "manita" che ha esaltato la tifoseria ed acquietato le critiche. Un 5-0 che non ammette repliche e che fa il paio con quello che la Samb rifilò sempre all’Aquila nel campionato di Serie C 1964-1965. L’ultimo largo successo rossoblù tra le mura amiche risale al 12 febbraio 2012, sempre in Serie D. 6-1 al Marino. Una indiscutibile prova di forza di Eusepi e compagni che sbocciano a fine settembre grazie anche all’intuizione tattica di Palladini che rivoluziona la squadra presentando un 4-2-3-1, provato nell’amichevole di agosto a Civitanova Marche. Determinante il rientro di Guadalupi che ha dato ai rossoblù le giuste geometrie ma anche il giovane Lonardo si è fatto apprezzare sia per i movimenti in fase d’attacco (su di lui fallo da rigore del 2-0) ma anche per la rete realizzata ad inizio ripresa. La Samb passa in vantaggio al 29’ pt con Baldassi che di destro non dà scampo a Michielin. Al 36’ Lonardo innescato da Kerjota viene messo giù in area da Mantini, con Acquafredda di Molfetta che senza indugi assegna il calcio di rigore. Il numero 23 aquilano si becca il secondo giallo e viene espulso. Dal dischetto Eusepi è glaciale. All’ 8’ st arriva il terzo gol rossoblù. Corner di Kerjota, il baby Lonardo salta più in alto di tutti e di testa batte il portiere ospite. Il poker rossoblù arriva al 13’. Erroraccio di Di Santo con Kerjota che ruba palla e si invola solitario verso Michielin, con il portiere ospite che può solo toccare il pallone. Al 23’ st ecco il quinto gol dei padroni di casa con Eusepi cui basta spingere in fondo al sacco, a porta vuota, il pallone offertogli dall’ispirato Kerjota. Al fischio finale è festa grande in casa Samb. Poi da domani ci sarà da azzerare tutto e pensare a domenica, alla trasferta di Fossombrone.

Benedetto Marinangeli