La Samb non sbaglia, tris per restare in vetta

SAMB (4-3-3): Coco 6,5; Zoboletti 7, Pezzola 6,5, Sirri 6,5, Pagliari 6; Toure 6,5 (40’s.t. Pietropaolo s.v.), Barberini 6, Scimia 6 (34’s.t. Cardoni s.v.); Senigagliesi 6, Tomassini 6 (25’s.t. Martiniello 7), Fabbrini 6,5 (11’s.t. Battista 7). A disp.: Ascioti, Sbardella, Paolini, Chiatante, Mbaye. All.: Maurizio Lauro

VASTOGIRARDI (4-3-3): Servalli 6; Tocco 6 (42’s.t. De Martino s.v.), Ruggieri 5, Filì 5 (35’s.t. Acunzio s.v.), Panaro 6; Ceccuzzi 5,5, Antongiovanni 6 (28’s.t. Anzalone s.v.), Zuccherato 5 (35’s.t. Visani s.v.); Caon 5,5, Fontana 5, Ramos 5 (17’s.t. Cesaroni 6). A disp.: Nappo, Camara, Antinucci, Iacovetta. All.: Simone Marmorini.

Reti: 15’ Zoboletti, 46’s.t. Martiniello, 50’s.t. Battista (rig.)

Arbitro: Maicol Guiotto di Schio (Mattia Bettani di Treviglio e Bruno Dattilo di Roma 1)

Note: Spettatori 5277. Ammoniti: 4’ Barberini, 33’ Filì, 8’s.t. Antongiovanni, 31’s.t. Cesaroni, 36’s.t. Toure, 47’s.t. Martiniello. Angoli 2-3. Recupero 1’, 5’

Una Samb poco brillante vince senza entusiasmare contro il Vastogirardi. Ed è tutto dire sulla forza della squadra, perché alla fine gli uomini di Lauro, opacamente, vincono lo stesso per tre a zero. I rossoblù hanno sofferto in uscita dalla difesa, giocando spesso lungo e lottando, con alterne fortune, sulle seconde palle. Una dinamica di gioco favorita dall’assenza di Arrigoni, il sistema neutrale rivierasco, che è stato fermato da un virus. Al suo posto ha giocato Barberini, certo non un regista: Barberini è stato prezioso, anche perché costretto a spendersi un’ammonizione già al 4’ per evitare una ripartenza ospite, ma la sua principale qualità è l’atletismo, non la visione di gioco.

La gara con il Vastogirardi ha invece esaltato le qualità di Toure: con la palla tra i piedi, il diciannovenne sembra sempre sull’orlo dell’errore, del tocco inconsapevole e sbadato che gli toglierebbe la disponibilità della sfera. E invece no, perché Toure recupera e pulisce: contro i gialloblù non ha sbagliato quasi nulla. Chi ha fluidità, e non lo si scopre oggi, è Fabbrini, che anche ieri ha messo in mostra il suo repertorio di dribbling: uno — un doppio passo in area — lo ha messo in condizione di servire Tomassini all’altezza del calcio di rigore, ma la conclusione del 9 rossoblù è stata poi ribattuta. Quella è stata l’occasione più ghiotta prodotta dalla Samb, che era già passata in vantaggio con una botta di Zoboletti (decisiva la deviazione di Filì nella propria porta). Poi, al netto di alcune altre occasioni, la Samb ha sofferto un Vastogirardi (penultimo in campionato) ben messo in campo, soprattutto nella prima mezzora della ripresa, seppure Sirri e compagni non hanno concesso nulla in zona pericolosa. Nel finale, poi, la Samb ha legittimato un risultato che la lascia in vetta con il Campobasso e la allontana dall’Aquila (ora a -4): Martiniello e Battista, entrambi subentrati, hanno firmato il 3 a 0 finale, il primo con un bel pallonetto dopo una buona ripartenza, il secondo insaccando il penalty che si era procurato.

Pierluigi Capriotti