La Samb non vuole smettere di stupire

Meglio di così non poteva iniziare ottobre per la Samb. Il successo di Sassari, il terzo consecutivo ed il secondo in trasferta, fanno vedere in una luce diversa il cammino di Eusepi e compagni. Attualmente al quarto posto in classifica, dietro a Arezzo, Ravenna e Ascoli, i rossoblù si stanno confermando come la sorpresa del girone. Nessuno alla vigilia aveva dato la Samb tra le prime della classe, anzi ad inizio stagione tutti i massimi esperti della categoria avevano relegato i rossoblù tra le squadre destinate a lottare per la salvezza o addirittura a retrocedere. Certo, siamo solo all’ottava giornata ed il campionato, a parte il terzetto di testa che sembra fare una marcia a parte, non ha ancora delineato in modo chiaro e netto i valori. Il fatto comunque che Eusepi e compagni siano lì in alto va a premiare il lavoro svolto dalla società nella costruzione di una squadra giovane che un po’ a tutti ad inizio stagione aveva fatto storcere la bocca. E pensare che se si vanno ad analizzare i punti persi con Forlì e Carpi, la Samb sarebbe potuta stare anche a diretto contatto con le "tre sorelle" che al momento sembrano potersi giocare l’unico posto disponibile per andare direttamente in Serie B, senza passare per la lotteria dei play off. Ma il campionato è ancora molto lungo con staff tecnico, dirigenza e calciatori che fanno bene a gettare acqua sul fuoco. L’obiettivo della Samb è, infatti, quello di consolidare la categoria, di fare acquisire esperienza ai giovani per poi iniziare col tempo a programmare qualcosa di importante. Senza svenarsi ma con un’attenta politica dei costi. La tifoseria ha capito e recepito questo messaggio ed ora si gode il magic moment rossoblù.

Domenica al Riviera delle Palme arriva il Ravenna capolista. Questo match rappresenta un altro importante esame per la Samb. Si vedrà come risponderanno i rossoblù dinanzi ad una delle favorite per il salto di categoria. Poi ecco le due trasferte di Livorno ed Ascoli (un derby che torna dopo 39 anni, attesissimo dalla tifoseria) per aprire il mese di novembre con il match con il Guidonia Montecelio. Insomma quattro partite che potranno dare un volto chiaro sulle reali ambizioni del club presieduto da Vittorio Massi, ma sempre con i piedi ben piantati a terra. E questo pomeriggio i rossoblù tornano ad allenarsi al centro sportivo Orlando Marconi in vista del match con il Ravenna. Ci saranno da valutare le condizioni di Bongelli che a Sassari ha rimediato un risentimento alla coscia destra, di Alfieri, che prima della gara con la Torres ha accusato un fastidio muscolare, e di Eusepi, che ha sentito un dolore alla schiena durante la gara con la Torres. Osservato speciale anche Dalmazzi che ha saltato le ultime tre partite a causa di un dolore alla pianta del piede destro.

Benedetto Marinangeli