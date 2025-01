La Samb paga per L’Aquila. Multa e Riviera diffidato

SAN BENEDETTO2.800 euro di multa e diffida al Rivera delle Palme. Se la cava così la Samb dopo i tafferugli verificatisi al termine del vittorioso match sull’Aquila al Gran Sasso d’Italia. Il club rossoblù tira così un sospiro di sollievo anche perché le aspettative sembravano erano diverse dopo i fatti di cronaca che hanno fatto passare in secondo pieno il rotondo 3-0 rifilato, in casa propria, alla seconda in classifica. La multa e la diffida sono stati motivati così dal giudice sportivo avv. Aniello Melone. Decisivi in tal senso sono stati i referti dei commissari di campo presenti allo stadio aquilano. "Per avere propri sostenitori-si legge- introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (7 fumogeni e 2 petardi) nel settore loro riservato. Inoltre, al termine della gara, i medesimi davano inizio ad una rissa cui prendevano parte in non meno di 50 sferrando calci, pugni e colpi inferti con oggetti atti ad offendere (cinture, aste di plastica). Infine, persona non identificata, indebitamente presente nell’area degli spogliatoi, rivolgeva espressioni irriguardose all’indirizzo di una persona riconducibile alla società avversaria". E andata peggio all’Aquila punito con tremila euro di multa ed una gara da disputare a porte chiuse. Sicuramente, però, i tafferugli del dopo gara avranno ripercussioni per quanto riguarda la presenza di tifosi della Samb per quanto riguarda le prossime gare da disputare lontano dal Riviera delle Palme. Difficili ipotizzare la loro presenza in quelle di Roma, Avezzano, Ancona e Teramo con queste ultime due già interdette ai supporters ospiti nel match di andata. Con ogni probabilità, infatti, l’Osservatorio Manifestazioni Pubbliche le vieterà. Ora l’attenzione generale si sposta sulla gara interna di domenica prossima con il Fossombrone. La Samb cercherà la sua undicesima vittoria consecutiva con Ottavio Palladini che proverà a mettere a segno un nuovo record sulla panchina rossoblù. Ieri Eusepi e compagni hanno ripreso ad allenarsi. Da valutare le condizioni fisiche di Alessio Zini uscito dal Gran Sasso d’Italia poco prima della fine del primo tempo a causa di un risentimento muscolare. Infine sono già sold out i tagliandi di curva nord. Disponibili quelli di tribuna est mare, laterale nord e centrale.

Benedetto Marinangeli