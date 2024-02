La Samb perde pezzi, in dubbio pure Senigagliesi

La manovra al naso a cui si è sottoposto Fabbrini, ieri, in ospedale, è andata a buon fine e ha scongiurato l’intervento chirurgico. Ora, l’attaccante, che si era fratturato il naso in un contrasto di gioco, in allenamento, mercoledì, dovrà stare a riposo qualche giorno e poi potrà tornare in campo, ma solo il 3 marzo, contro il Real Monterotondo, indossando una maschera al carbonio. La Samb, quindi, a Riccione scenderà in campo senza Fabbrini. Al suo posto è pronto Battista. Poi, bisognerà capire, se Senigagliesi, che ieri non ha sostenuto l’intero allenamento, potrà scendere in campo o meno dall’inizio. Lauro ha provato sia Cardoni che Paolini nel caso dovesse fare a meno di Senigagliesi. La formazione che Lauro sceglierà per affrontare il Riccione, dovrebbe, infine, ricalcare l’undici di Fossombrone: resta il ballottaggio Tomassini-Martiniello. "Sarà una gara importante dove l’approccio e la mentalità dovranno essere diversi da quelli di Fossombrone, dove anche se abbiamo disputato una buona partita, non abbiamo curato il particolare fino in fondo e non siamo andati oltre un pareggio che sicuramente ci sta stretto. Non dobbiamo abbassare la tensione finché la gara non finisce. Ci è capitato in diverse partite di averne il controllo per poi venire puniti al minimo errore e questo non deve più succedere", ha detto Massimiliano Fanesi. Una partita complicata contro un Riccione in ottimo stato di forma tanto da essere rimasto imbattuto dall’inizio del girone di ritorno. La Samb dovrà saper riscattare il pareggio di Fossombrone che ha regalato due punti di vantaggio al Campobasso sulla corsa promozione. La Samb è così tornata a rincorrere ed ora non dovrà più commettere errori. "Penso – ha detto ancora Fanesi - che abbiamo una squadra che può recuperare, lo abbiamo già fatto. Il campionato è apertissimo e ce la giocheremo fino alla fine. Il Riccione è una squadra forte, che, al di là della posizione in classifica, è stata allestita per fare un campionato di vertice, fra le sue fila vanta calciatori anche di categoria superiore, individualità forti. Affronteremo una squadra da prendere con le pinze, non dovremo mai abbassare la guardia se vogliamo portare a casa i tre punti". Ad accompagnare la Samb ci saranno più di mille tifosi. I primi 990 biglietti messi a disposizione erano terminati subito. Poi il Riccione ha concesso una ulteriore dotazione in tribuna laterale. A ieri di questi ne sono stati venduti 125 ma la prevendita chiuderà oggi alle 19. Si possono acquistare esclusivamente presso la Tabaccheria L’Isola del Tesoro (no online).