La Samb pronta al debutto, sale l’entusiasmo

Allenamento a porte chiuse per la Samb al Riviera delle Palme. I rossoblù sono tornati a calcare l’erba dello stadio amico dopo circa tre mesi. Palladini ha provato gli accorgimenti tattici da adottare contro la Vis Pesaro. Sarà comunque la rifinitura di oggi, giorno di Ferragosto a sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione da opporre all’undici di Roberto Stellone. Il tecnico rossoblù potrà contare anche su Nouhan Tourè. L’attaccante rossoblù sconterà i due turni di squalifica rimediati nei play off quando vestiva la maglia del Teramo, nei match di campionato con Bra e Gubbio. Completamente recuperato anche Tommaso Orsini che ha smaltito il problemino ai flessori e tornerà a difendere la porta della Samb contro la Vis Pesaro. Gli unici dubbi per Palladini riguardano l’utilizzo del modulo in campo della sua Samb. Nel corso del precampionato ha provato sia il canonico 4-2-3-1 che nella passata stagione ha dato ottimi frutti che il 4-3-3. Il tecnico rossoblù ha a disposizione calciatori che si possono adattare tranquillamente ad entrambi gli schemi tattici. Ciò che non deve mancare e lo ha sempre ribadito Palladini è il giusto atteggiamento mentale da mettere in campo per tutti i novanta minuti. Il tecnico rossoblù si attende una gara maschia da parte dei suoi ragazzi anche perché al Riviera ci sarà il pubblico delle grandi occasioni. Nell’ultima esperienza in Coppa Italia i rossoblù eliminarono al Riviera la Lucchese per 2-0 dopo i tempi supplementari. Era il 30 luglio 2017 con rete di Tomi su calcio di punizione e di Di Massimo. Con la Vis Pesaro, invece, sarà una gara ad eliminazione diretta. Al termine dei 90 minuti in caso di parità la qualificazione sarà decisa dai calci di rigore.

Intanto in casa Vis Pesaro è stato ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Sulayaman Jallow che potrebbe fare il suo esordio in maglia biancorossa proprio contro la Samb. Prende il posto di Juan Molina che è passato al Trapani. 52 gol in 266 presenze nei dieci anni italiani, mentre nella passata stagione Jallow era partito con il botto. Con l’audace Cerignola nella prima metà di campionato aveva messo a segno 5 gol e 1 assist in 12 gare. Poi giunto come grande colpo invernale ad Arzignano ha siglato due gol in quindici presenze. Velocità e capacità di colpire in profondità le sue caratteristiche. La Vis ha ufficializzato il rinnovo contrattuale dell’estremo difensore Alessio Pozzi, che rimarrà legato al club biancorosso fino al 30 giugno 2027. Infine il Football Video Support, una specie di mini Var, non verrà utilizzato per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia di Serie C. Entrerà in azione dalla seconda gara della competizione e soprattutto dalla prima giornata di campionato contro il Bra.

Benedetto Marinangeli