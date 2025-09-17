"La Samb può essere la sorpresa del torneo"

"A Piancastagnaio la Samb ha disputato una buona partita e forse meritava qualcosa di più". Così Roberto Beni ha iniziato la sua disamina sul momento rossoblù nel corso della trasmissione Profumo di Derby in onda su Tvrs. "Un punto fuori casa ci può stare -aggiunge il tecnico rivierasco- non si doveva perdere con il Forlì. Comunque la Samb sta pian piano raggiungendo la migliore condizione. Il campionato di Serie C non è facile e non si può sempre vincere come abbiamo fatto lo scorso anno. E poi ho notato la grande maturità dei tifosi che hanno capito il momento. L’obiettivo è quello di raggiungere prima possibile la salvezza e poi vedere se c’è la possibilità di poter fare qualcosa in più".

Beni, quale teoria sposa: quella del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? "Sicuramente del mezzo pieno. Ciò che conta è consolidare la categoria e poi pian piano programmare anno per anno per fare qualche passo in avanti. Dietro la Samb c’è competenza, una società coerente sulla programmazione ed uno staff tecnico affiatato. Senza dimenticare il pubblico, il dodicesimo uomo in campo. Mai ho visto un entusiasmo del genere, forse ai tempi di Ballardini quando c’ero anche io e raggiungemmo i play off per la B. La Samb e la tifoseria hanno bisogno e voglia di avere tranquillità. Questo è l’obiettivo primario".

Sotto il profilo squisitamente tecnico, questa Samb finalizza poco il gioco che crea. "Tutto dipende dalle caratteristiche dei calciatori che hai a disposizione. Su quest’aspetto si migliora solo con il lavoro e Ottavio (Palladini, ndr) sa bene come e dove intervenire. La Samb è una squadra costruita in modo intelligente con giocatori con molta gamba ed è molto compatta. Ci possono essere delle difficoltà in zona tiro, tutte cose migliorabili con l’allenamento".

Il campionato sta già definendo i suoi valori? "Sapevamo che l’Arezzo ha allestito una squadra al di fuori della Serie C. Ci sono poi anche Ravenna e Ascoli che hanno costruito formazioni importanti. Le solite tre, quattro formazioni più la classica sorpresa che potrebbe essere proprio la nostra Samb".

Sabato arriva il Carpi. "Ho visto gli emiliani con la Ternana e non ha fatto benissimo. Ma quando giochi al Riviera, davanti ad una importante cornice di pubblico tutti danno sempre il massimo. Non sarà un match facile ma con concretezza e meticolosità, sono certo che la Samb porterà a casa il risultato". Eusepi e compagni, intanto, continuano a lavorare al Centro Sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Domani e venerdì si alleneranno al Riviera rigorosamente a porte chiuse. In questi giorni saranno valutate attentamente le condizioni fisiche di Zini e Konatè che hanno saltato la trasferta di Piancastagnaio.

Benedetto Marinangeli