La Samb resta nel tunnel: "Al team manca cattiveria"

Mentre il Campobasso pareggiava a Fano, la Samb perdeva in casa contro il Notaresco (seconda caduta casalinga al Riviera delle Palme, che già aveva visto il pari interno con il Monterotondo: seppure con i "se" non si vincono i campionati, stiamo parlando di cinque punti persi, gli stessi che dividono i rossoblù dalla capolista). Il due a zero casalingo subito dalla squadra di Marco Alessandrini non ha sorpreso nessuno, nonostante la Samb abbia avuto almeno due enormi occasioni per portarsi in vantaggio.

La squadra non è riuscita a esprimersi per almeno un’ora, tanto che fino all’ingresso di Tomassini aveva concluso in porta solo con Toure (tiro velleitario e centrale). È un aspetto sottolineato anche da Vittorio Massi nel dopogara, in una conferenza improvvisata fuori dal Riviera delle Palme. Una conferenza a caldo, forse troppo, con il presidente rossoblù che ha sublimato la rabbia utilizzando principalmente il dialetto e sfogandola sui calciatori. Alcuni passaggi della sua intervista sono assolutamente condivisibili (si poteva sorvolare, invece, sul Ramadan osservato da alcuni ragazzi in rosa: l’Europa e il mondo del calcio sono pieni di calciatori che lo osservano e sono seguiti da professionisti anche su questo aspetto). Massi si chiede come sia possibile che uno come Barberini sia scomparso dai radar e gli si preferiscano Bontà e Paolini, con Scimia terza scelta. Bontà non è apparso irresistibile con il Termoli e ha avuto una stagione travagliata: arrivato da svincolato, ha rimediato una squalifica di tre giornate e, con il Notaresco, è stato costretto a uscire. Al suo posto, Paolini: il centrocampista è molle, fuori forma, privo di cattiveria, tanto che Alessandrini, dopo averlo messo, lo ha sostituito.

Se si voleva recuperarlo, come ha detto il tecnico rossoblù, era tardi già due partite fa, quando al termine del campionato mancavano nove appuntamenti e c’erano quattro punti a separare la Samb dal Campobasso. Il problema del centrocampo è centrale: Arrigoni scende a cercare il pallone ma non ha altre soluzioni per risalire il campo se non il lancio lungo. La mediana, in particolare le mezzali, sono statiche, sembrano sgonfie anche fisicamente. A questo si è aggiunta la scelta di Alessandrini di giocare con il trequartista. Ha ragione il tecnico rossoblù: non è una questione di modulo se non si trovano le fasce, ma di caratteristiche dei giocatori e, per l’ampiezza, dovrebbero pensarci le mezzali. Vero, ma se le caratteristiche delle mezzali non sono adatte a questo lavoro, non era più conveniente lasciare il 4-3-3? Inquietante, infine, il passaggio di Massi sui procuratori, che chiederebbero l’utilizzo di alcuni calciatori (esiste una società, ed esiste un tecnico). Massi ha anche detto che la squadra manca di cattiveria: ecco, questo è il problema centrale di una Samb che con Lauro è stata bella, ma ha concesso spesso tanti gol quanti tiri ha subito. Ma quando lo fece notare lo stesso Lauro, l’ex tecnico fu attaccato dall’intera piazza. E, nel frattempo, ha perso il posto. Pierluigi Capriotti