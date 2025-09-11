La Samb rimette Candellori nel motore

Riscattare la sconfitta con il Forlì. Questo l’imprimatur della Samb in vista del match con la Pianese al comunale di Piancastagnaio. Il passo falso di domenica scorsa ha lasciato strascichi non solo dal punto di vista disciplinare con la squalifica di Palladini per un turno e l’inibizione fino al 2 ottobre per il vice presidente Fausto Massi ma anche per quanto riguarda le condizioni fisiche di alcuni rossoblù. Sono quattro i calciatori che sono sotto la lente d’ingrandimento dello staff tecnico e medico della Samb. Si tratta di Candellori (nella foto), Konate, Tosi e Zini. Al momento solo il primo è recuperato. Il centrocampista di Castorano ha completamente smaltito l’elongazione muscolare alla coscia destra che lo ha costretto a saltare le gare con Gubbio e Forlì. Saranno invece monitorate quotidianamente le condizioni fisiche di Konate, Tosi e Zini alle prese con malanni di varia natura. L’attaccante ha rimediato contro il Forlì una forte botta alla caviglia che merita la massima attenzione. Tosi domenica scorsa è rimasto a riposo, mentre Zini si è fermato nell’intervallo del match con i romagnoli non appena ha accusato un risentimento alla coscia. Una decisione definitiva sulla loro possibile convocazione sarà presa domani dopo l’allenamento di rifinitura. Out, invece Napolitano.

Questo pomeriggio test in famiglia al Ciarrocchi, rigorosamente a porte chiuse, con Palladini che proverà tutte le possibili alternative. Sono giorni importanti anche per Martins che dopo l’esordio di domenica scorsa poco esaltante, è chiamato al riscatto. La Samb nel pomeriggio di venerdì, al termine della classica seduta di rifinitura partirà per il ritiro in terra toscana, il primo della stagione. In casa Pianese un occhio di riguardo lo merita l’attaccante classe 2001 Leonardo Bellini che a Sassari ha messo a segno il suo primo gol in maglia bianconera, dopo cinque stagioni al Poggibonsi (trenta reti nelle ultime quattro in D). "E’ stata una grande emozione - dice Bellini ai locali organi di informazione - a coronamento di una serata perfetta. Lo volevo tanto e ad Ascoli c’ero andato vicino. A Sassari abbiamo centrato un successo importante anche perchè dovevamo riscattare la sconfitta casalinga con il Carpi e della gara d’esordio ad Ascoli in cui abbiamo raccolto meno di quanto meritato. Questa prima vittoria, su un campo difficile come Sassari, deve darci la spinta giusta per il prosieguo del percorso. Siamo solo all’inizio. La gara con la Samb? Un altro banco di prova: ci teniamo a vendicare il ko rimediato all’esordio casalingo col Carpi". Oltre a Palladini anche il tecnico della Pianese Alessandro Birindelli sarà costretto a seguire il match dalla tribuna. E’ stato infatti squalificato per una giornata dal giudice sportivo.

Benedetto Marinangeli