La Samb riparte col dente avvelenato. Trasferta carica di insidie a Livorno

Dimenticare Ravenna e tornare a fare punti a Livorno. Questo l’obiettivo della Samb che questo pomeriggio (fischio d’inizio alle ore 14.30) scenderà in campo all’Armando Picchi. Si troverà di fronte una formazione affamata di punti reduce da un momento estremamente negativo con la tifoseria in aperto contrasto con la proprietà. Eusepi e compagni dovranno essere bravi a sfruttare questo momento, mettendosi alle spalle le polemiche del post Ravenna e pensando solo a scendere in campo con la massima determinazione. In panchina ci sarà Marco Mancinelli come nel match di Piancastagnaio che sostituisce lo squalificato Palladini. Torna a disposizione anche Alessandro Dalmazzi. Dopo circa un mese l’ex Lumezzane ha recuperato dal malanno alla pianta del piede. Bisognerà vedere se Palladini lo impiegherà sin dal primo minuto. La coppia Pezzola-Zini ed il giovane Zoboletti sulla corsia destra si sono egregiamente disimpegnati e con ogni probabilità Dalmazzi partirà dalla panchina. Il tecnico rossoblù confermerà il 4-3-3 con il tridente offensivo formato da Konatè, Eusepi e Nouhan Tourè a meno che non dia spazio a Sbaffo sin dal primo minuto al posto dell’ex Teramo. In casa Livorno Formisano, all’ultima spiaggia, sarà privo di Di Carmine, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione di Pineto, ma ritrova Seghetti, tornato dal Mondiale Under 20 con la nazionale azzurra. Il portiere di proprietà dell’Empoli dovrebbe ritrovare il proprio posto tra i pali. A guidare l’attacco ci sarà l’ex bianconero Dionisi (pronto Panattoni a subentrare a partita in corso) mentre rimangono da valutare le condizioni di Cioffi, reduce da un problema muscolare ma che proverà ad essere della sfida almeno per uno spezzone. In difesa potrebbe rivedersi dal primo minuto Baldi, e sulle corsie esterne di centrocampo con Antoni pronto a riprendersi una maglia da titolare sull’out di sinistra. Derby con l’Ascoli. Ogni valutazione è rimandata al Casms, Comitato di Analisi per la Sicurezza delle manifestazioni Sportive, "per l’individuazione delle adeguate misure di rigore". Contestualmente è stata bloccata la vendita dei tagliandi. Questo si legge nell’ultimo comunicato dell’Osservatorio del Viminale in vista di Ascoli-Samb di campionato di domenica 26 ottobre (alle 14.30) e Samb-Ascoli di Coppa Italia di mercoledì 29 (ore 15). Lunedì prossimo tavolo in Prefettura tra le forze dell’ordine e le due società. Poi l’ufficializzazione del primo doppio derby senza tifosi ospiti.

Benedetto Marinangeli