La Samb riparte da Isernia. Torna Paolini, out Chiatante

La trasferta di Isernia rappresenta per la Samb il classico esame di maturità. La sconfitta con l’Avezzano ha fatto tornare tutti con i piedi per terra. Dopo l’esaltazione di Castelfidardo, lo schiaffone rimediato dai marsicani ha spento le velleità di dominio sul campionato da parte di tutti. Ora tornati sul pianeta terra i rossoblù devono riprendere la marcia. E’ in forte dubbio la presenza di Chiatante che è alle prese con l’influenza e difficilmente riuscirà a recuperare per domani. Paolini è tornato ad allenarsi con il gruppo e quindi sarà disponibile per la trasferta in terra molisana. Questa mattina classica seduta di rifinitura a Stella di Monsampolo e nel pomeriggio partenza per il ritiro di Isernia. In Molise Eusepi e compagni saranno seguiti da oltre 200 tifosi. La prevendita dei biglietti termina questa sera alle ore 19. Sono cinque complessivamente i precedenti tra Isernia e Samb. Due in Coppa Italia e tre in campionato. La prima sfida in Serie D è datata 2 ottobre 2011. In panchina c’era già Ottavio Palladini con la Samb che viene sconfitta per 2-0. Nella stagione successiva, il club del Riviera delle Palme sfrutta al meglio la crisi societaria e tecnica dell’Isernia che schiera una formazione imbottita di giovani. La Samb vince per 5-0 con reti di Shiba, Aquino, Traini e la doppietta di Cristian Pazzi. L’ultimo scontro è datato 25 ottobre 2015. Franco Fedeli ha appena esonerato Loris Beoni dopo il 4-1 rimediato al Riviera con il Matelica. In panchina c’è il ritorno di Ottavio Palladini con i rossoblù che s’ impongo per 2-0 con gol entrambi su rigore trasformati da Barone nel primo tempo e Titone nella ripresa. Nel computo complessivo ci sono anche due match di Coppa Italia, entrambi vinti dall’Isernia. 2-1 nella stagione 2000-2001 e 2-0 nel 2011-2012.

Infine è già sold out la Curva nord del Riviera delle Palme per la partita che la Samb giocherà contro l’Ancona e che è in programma il prossimo 3 novembre. La prevendita era iniziata giovedì mattina ed in poche ore sono stati venduti i circa 600 tagliandi di Curva nord che restavano disponibili a fronte di circa 2.600 abbonamenti sottoscritti per questo settore. Sono acquistabili solo i biglietti per la Tribuna est mare, laterale nord e centrale.

Benedetto Marinangeli