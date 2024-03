La Samb ritrova Arrigoni. Senigagliesi è in gruppo

Senigagliesi, che da un po’ si trova a gestire un’infiammazione al pube, tanto che la scorsa settimana non si è mai allenato ma poi a Termoli era nell’undici titolare, ieri, è tornato ad allenarsi con il resto della squadra, almeno per metà del lavoro. Oggi svolgerà l’intero allenamento con il resto del gruppo. E’ quindi pronto a scendere in campo, domenica, contro il Notaresco. Il tecnico Alessandrini, partito bene al debutto in rossoblù a Termoli, dove ha centrato la vittoria in rimonta, si prepara ad esordire al Riviera. Confermerà il 4-3-1-2, modulo tattico che, come lui stesso ha affermato più volte, in carriera gli ha dato più soddisfazioni. Tutto da vedere, però, per quanto riguarda gli interpreti. Rispetto all’undici visto a Termoli, Coco dovrebbe essere confermato in porta così come l’intera linea difensiva con Zoboletti, Pezzola, Sirri e Pagliari. Diverso il discorso a centrocampo dove Alessandrini può contare sul rientro di Arrigoni che ha scontato il turno di squalifica a Termoli. Con il rientro di Arrigoni e l’impiego di Senigagliesi, uno fra Bontà e Paolini resterebbe inevitabilmente in panchina. C’è poi la necessità di schierare l’under, non per forza a ridosso delle due punte. Mbaye a Termoli si è trovato meglio in una posizione più arretrata, in aggiunta, così come Tourè, sta osservando il Ramadan, che prevede il digiuno dall’alba al tramonto. Da atleti, Mbaye e Touré, domenica, giorno della partita, pranzeranno comunque con i compagni di squadra. Ora, non è da escludere l’impiego di Cardoni al suo posto. Davanti dovrebbero essere confermati Tomassini e Fabbrini. Ma anche Fabbrini potrebbe agire a ridosso delle due punte Tomassini e Martiniello e a quel punto si riproporrebbe il problema dell’under a centrocampo. Insomma le soluzioni potrebbero essere diverse, Alessandrini ha ancora due giorni, oggi e domani alla rifinitura, per sciogliere eventuali dubbi di formazione. La Samb ha un mese, quattro partite a disposizione per tentare di accorciare le distanze sulla capolista Campobasso prima di arrivare allo scontro diretto con i molisani. Dovrà superare il Notaresco in casa domenica, battere la Matese fuori casa, il Chieti al Riviera e soprattutto aggiudicarsi anche lo scontro diretto con L’Aquila, ora terza forza del campionato. Un cammino per nulla facile attende la squadra di Alessandrini, da affrontare, manco a dirlo, senza errori, senza battute d’arresto. La Samb, poi, non solo non dovrà sbagliare ma dovrà anche sperare almeno in un mezzo passo falso della capolista per poter accorciare le distanze e il Campobasso non perde dal 27 gennaio quando è uscito sconfitto dal campo de L’Aquila per 2 a 0. Il neo tecnico Alessandrini, domenica scorsa, all’esordio in rossoblù, è partito con il piede giusto, a Termoli. Domenica il debutto al Riviera contro il Notaresco, reduce dal pareggio con lo United Riccione (2-2).

s. v.