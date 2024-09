La Samb ritrova i tifosi. Solito pienone al Riviera

Si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni al Riviera delle Palme per il match casalingo della Samb con la Recanatese. Praticamente sold out i biglietti per la curva nord e c’è anche una buona richiesta per quanto riguarda la tribuna est mare e la laterale nord. Senza dimenticare, poi, i 3.270 abbonamenti sottoscritti a ieri sera. C’è tanta voglia di Samb ma soprattutto di vedere all’opera Eusepi e compagni tra le mura amiche. Dopo lo scialbo pareggio di Ascoli che ha fatto storcere la bocca a tutti e aperto le prime discussioni tra i tifosi, contro i leopardiani ci si attende un altro tipo di prestazione da parte dei rossoblù. Sicuramente maggiormente propositivo rispetto al "prima non prenderle" del don Mauro Bartolini. Ecco, quindi, che in settimana Ottavio Palladini lavorerà molto sulla costruzione del gioco e sulla manovra offensiva. Il tecnico rossoblù fa molto affidamento sugli esterni Kerjota, Battista, Baldassi e Moretti per innescare Eusepi. Ecco quindi che verranno provati i movimenti d’attacco. Una gara che la Samb dovrà approcciare nel migliore dei modi in primo luogo perché gioca dinanzi al suo pubblico e poi perché è necessaria un’inversione di tendenza rispetto a domenica scorsa. Le altre dirette concorrenti per la promozione sono partite col botto. Ma non dimentichiamoci che nella passata stagione la formazione rossoblù iniziò alla grande prendendo un cospicuo vantaggio sulle dirette concorrenti per poi chiudere al quarto posto in classifica con un girone di ritorno da media retrocessione. Oggi, anche per i carichi di lavoro svolti nel corso della preparazione estiva, Eusepi e compagni sono ancora imballati e la prestazione di Ascoli ne ha risentito. Ieri pomeriggio alla ripresa degli allenamenti, tutti i rossoblù erano a disposizione di Palladini.

Rientrati i problemini fisici accusati da Kerjota e Gennari che hanno lavorato pieno regime. Anche Lulli sembra essere sulla via della migliore condizione con Palladini che avrà con la Recanatese anche l’imbarazzo della scelta. Qualcosa da migliorare c’è anche sulla linea mediana dove manca ancora Guadalupi e quindi il fosforo necessario per fare girare la squadra. D’Eramo non ha queste caratteristiche e quindi Palladini è chiamato a trovare una soluzione in tal senso per permettere alla Samb di sciorinare una manovra apprezzabile che dia risultati positivi contro i leopardiani. Con l’appoggio del pubblico tutto è possibile.

Benedetto Marinangeli