La Samb schiuma ancora rabbia per l’arbitraggio

La notte del dopo Ravenna non ha fatto sbollire la rabbia in casa Samb per un match condizionato da alcune decisioni alquanto dubbie di Castellano di Nichelino. La prima per avere sanzionato solo con un giallo un’infrazione a palla lontana di Donati su Candellori, poi il fallo di Tenkorang su Eusepi (dentro o al limite dell’area?) ed infine il gol del pareggio al terzo di recupero annullato a Sbaffo per presunta carica di Iaiunese sul portiere Anacoura. In sala stampa nel dopo gara Ottavio Palladini era stato chiaro. "Faccio solo i complimenti alla mia squadra per quello che ha fatto in campo, per il resto giudicate voi quello che avete visto perché io non parlo degli episodi. Nel secondo tempo abbiamo messo il Ravenna nella propria metà campo. Non voglio parlare di arbitri e quant’altro". Più ampia era stata l’analisi del diesse Stefano De Angelis. "L’arbitraggio -ha commentato - è sotto gli occhi di tutti. Sugli episodi di questa sera noi come società non possiamo fare nulla. Possiamo solo leccarci le ferite ed essere delusi del risultato perché meritavamo sicuramente di più. C’è solo il grosso rammarico per una grande serata di sport rovinata, dove la Samb ha dimostrato che se la può giocare con tutti. Ci tenevamo a dare a tutta questa gente un risultato diverso. Sugli episodi possiamo discutere ma sono sotto gli occhi di tutti. Qui non conta più neanche l’interpretazione perché poi alla fine decide dell’arbitro. Il rammarico più grande è stato il gol annullato a Sbaffo. Nessuno ha fatto fallo, mentre per gli altri episodi il beneficio del dubbio ci può essere. Avremmo meritato sicuramente il pareggio".

E nella mattinata di ieri ecco la nota stampa del club rossoblù che chiude il cerchio. "La Sambenedettese nel massimo rispetto delle Istituzioni sportive e della classe arbitrale, esprime il proprio disappunto per alcuni episodi arbitrali occorsi nel match di ieri sera Sambenedettese - Ravenna. Pur consapevoli che l’errore, anche in buona fede, faccia parte del gioco, proprio perché crediamo nei valori fondanti dello sport riteniamo doveroso segnalare quanto accaduto affinché situazioni simili non si ripetano. Per questo motivo la società, con spirito collaborativo, si riserva di tutelarsi nelle sedi competenti, con l’obiettivo di favorire chiarezza, trasparenza e uniformità di valutazione, nella convinzione che il confronto istituzionale sia la via più corretta per tutelare il lavoro della squadra, dello staff e dei nostri tifosi. La nostra attenzione è già rivolta al campo: ringraziamo i tifosi per il costante sostegno e confermiamo che squadra, mister Palladini e staff sono al lavoro in vista della prossima gara con il Livorno, con l’obiettivo di trasformare la delusione in energia positiva".

Benedetto Marinangeli