La Samb si illude, ma il finale è sempre amaro

1

SAMBENEDETTESE

1

(dopo i tempi supplementari)

(3-4-3): Michielin 6, Bellardinelli 5,5 (63′ Mandrelli 6), Giuliodori 5,5 (52′ Del Moro 6), Costa Ferreira 5 (77′ Alessandro 6), Del Pinto 6,5, Marcheggiani 6,5, Banegas 6 (111′ Orsi SV), Alessandretti 6, Di Santo 6,5, Mantini 6 (63′ Angiulli 6,5), Brunetti 6,5. A disp.: Cerroni, Modesti, Pisciotta, Persiani. All.: Cappellacci 6,5

SAMBENEDETTESE (4-4-2): Coco 6; Chiatante 6,5 (77′ Cardoni 6), Sbardella 6, Sirri 5, Pagliari 5,5; Senigagliesi 6 (61′ Zoboletti 5,5), Barberini 6, Paolini 6 (85′ Scimia 5), Battista 6,5 (73′ Bontà 6), Tomassini 6,5, Lonardo 6 (61′ Martiniello 5). A disp.: Ascioti, Sciarra, Pietropaolo, Touré. All.: Mancinelli 6

Arbitro: Frasynyak Maksym di Gallarate

Marcatori: 55’ Tomassini, 93’ aut. Sirri

Note - Angoli 4-4. Recupero: 2′ pt; 6′ st.| 1′ pts; 3′ sts. Ammoniti: Cardoni (S), Martiniello (S), Banegas (L), Sbardella (S), Del Pinto (L), Bontà (S), Sirri (S), Orsi (L). Espulso: Scimia (S), Cappellacci (L)

Beffa finale per la Sambenedettese che allo stadio “Gran Sasso d’Italia” viene raggiunta sull’1-1 dai padroni di casa a 2’ dal triplice fischio. Un po’ come successo già durante tutto l’arco del campionato quando i rossoblù hanno buttato almeno un decina di punti. E si sa la storia si ripete, così dopo aver gettato alle ortiche il campionato la squadra si è fatta soffiare anche i playoff. Infatti nei supplementari la squadra di Mancinelli non riesce a piazzare il colpo e sono dunque i locali, per la migliore posizione in classifica, ad aggiudicarsi la finale playoff che assicura l’ingresso in graduatoria per un eventuale ripescaggio in Serie C.

La gara. Dopo il fischio d’inizio è la Samb a partire meglio: al 4’ Lonardo si libera e conclude, spedendo però sul fondo. L’Aquila stenta a trovare varchi nella retroguardia della Samb, con la squadra di Mancinelli ancora abile a sfruttare le ripartenze: al 22’ Battista parte in contropiede, ma viene fermato poco prima di entrare in area di rigore. Il primo squillo locale arriva al 24’ quando Banegas calcia dai 20 metri e trova l’opposizione di Sirri. Il primo tempo procede a strappi: i padroni di casa insistono e ribaltano l’inerzia, sfiorando il vantaggio poco prima dell’intervallo con Banegas che al volo impegna Coco. L’equilibrio non si spezza e la prima frazione termina a reti bianche, non prima di alcune proteste per un presunto contatto in area tra Michielin e Battista che però l’arbitro giudica regolare.

Nel secondo tempo la Samb torna a farsi vedere in attacco ed al 55’ sblocca la sfida: Pagliari serve Battista sull’out mancino, palla al centro per Tomassini che elude la marcatura e di petto deposita in rete lo 0-1. Il gol carica la Samb che poco più tardi sfiora anche il raddoppio, ma la splendida rovesciata di Sirri termina alta. L’Aquila tenta il tutto per tutto e si riversa in avanti passando ad un super offensivo 4-2-4, con la Samb rintanata nella propria metà campo e pronta a ripartire: all’ 88’ gli ospiti si divorano il raddoppio, Tomassini lancia in campo aperto Martiniello che entra in area ma spedisce clamorosamente alto. L’Aquila insiste ed a 2’ dalla fine arriva il pari-beffa: mischia in area, la sfera viene deviata da Sirri e si infila in area per l’1-1 che porta il match ai supplementari.

Nel primo overtime la stanchezza inizia a farsi sentire, con le squadre che non affondano il colpo ed i ritmi che inevitabilmente calano. Nel secondo tempo supplementare L’Aquila sfiora il vantaggio: Di Santo pesca Alessandro sul secondo palo ma l’attaccante spedisce fuori. La Samb prova con le energie rimaste a riversarsi in attacco, ma il muro locale tiene ed il nervosismo che aumenta porta al rosso per Scimia. Il risultato non cambierà più, con l’1-1 finale che premia i padroni di casa per la migliore posizione in classifica.