La Samb si lecca le ferite e guarda avanti

Sarà L’Aquila ad avere una piccolissima speranza di ripescaggio in Serie C. Aggiudicandosi la finale play off con la Samb, il sodalizio abruzzese aumenta la sua posizione nella graduatoria provvisoria dei club che aspirano ad un eventuale salto di categoria a causa delle “disgrazie” economiche di chi non riuscirà ad iscriversi al campionato di competenza. In tal senso, però, sono importanti le dichiarazioni rese al Gran Sasso d’Italia dall’ex massimo dirigente della Lega di Serie C Francesco Ghirelli, oggi presidente onorario dell’Aquila. “I play off- dice ai microfoni di una tv abruzzese- si devono fare e se c’è un risultato certo, ci deve essere anche un premio. Poi, però, ci si deve confrontare alla pari con le altre formazioni vincitrici degli altri gironi. Fatti in questo modo non c’è omogeneità e manca anche un dato sportivo certo”.

Ghirelli continua così la sua analisi. “Non si conoscono -spiega- gli spazi di manovra. Non si sa cosa accadrà il prossimo 24 giugno dopo il Consiglio Federale e soprattutto quante squadre non si iscriveranno. Il primo posto libero andrà alla seconda squadra della Serie A (il Milan è intenzionato a presentare la richiesta, ndr), poi toccherà ad una retrocessa ed infine alla prima della graduatoria della D. E quindi -conclude Ghirelli- è difficile fare un ragionamento su cosa accadrà. Secondo me è fondamentale sedersi introno ad un tavolo, confrontarsi e risolvere un problema che investe tutto il calcio italiano”. Insomma l’ex presidente della Lega di Serie C auspica una riforma dei campionati professionistici. E la Samb in questo contesto deve leccarsi le ferite per una stagione gettata alle ortiche, fare tesoro degli errori commessi e ripartire.

Fondamentale rinforzare la struttura societaria con possibili nuovi ingressi, un direttore generale di spessore (a breve ci sarà un summit con Luca Faccioli) ed uno staff tecnico di provata affidabilità. In tal senso Ottavio Palladini è sempre in pole position ed era presente al Gran Sasso d’Italia di L’Aquila. Ma la Samb potrà ripartire contando sull’entusiasmo della sua tifoseria protagonista anche in terra d’Abruzzo. I 600 presenti a L’Aquila hanno dato un’altra grande dimostrazione di attaccamento ai colori sociali. E la base su cui il presidente Vittorio Massi può e deve fare affidamento con la speranza che la grande delusione di questa stagione non ne affievolisca la passione.

Benedetto Marinangeli