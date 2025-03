La Samb si prepara alla volata finale. Atteso il pienone per la gara col Chieti

Con il test in famiglia di questa mattina (ore 10) al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo, si chiude la settimana di lavoro della Samb iniziata mercoledì scorso. Una settimana che è servita per staccare la spina a livello mentale ma soprattutto per fare svolgere lavoro differenziato a chi sta uscendo da un infortunio e a chi deve recuperare la migliore condizione.

Nelle ultime gare i rossoblù sono parsi in affanno sotto il profilo fisico con il prof Di Renzo che ha fatto svolgere allenamenti specifici proprio per ritrovare la giusta birra da mettere nelle gambe in vista del rush finale di campionato. La Samb riprenderà ad allenarsi martedì prossimo al Ciarrocchi. Palladini conta di recuperare il difensore Alessio Zini chiamato a sostituire contro il Chieti lo squalificato Gennari. Se non dovesse fornire le sufficienti garanzie ci potrebbe essere lo spostamento del 2005 Zoboletti a fianco di Pezzola al centro della difesa. Ma c’è tutta una settimana per preparare al meglio il match con gli abruzzesi.

La prima di sette finali che conducono al termine della stagione. La Samb ha un vantaggio di nove punti sulla seconda, il Teramo, da gestire. Per la matematica promozione mancherebbero almeno dodici punti con un calendario che vede i rossoblù impegnati in casa per quattro volte e con solo tre trasferte. Al Riviera arriveranno oltre il Chieti anche Sora, Termoli e Civitanovese. Rossoblù, invece, che dovranno recarsi a Senigallia, Teramo e Fermo.

Insomma basterebbe capitalizzare le gare interne per chiudere i giochi. Ed il primo step è domenica prossima contro il Chieti. E per l’occasione si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. I biglietti di curva nord messi in vendita da mercoledì mattina sono stati bruciati in mezzora e ad oggi è stata abbondantemente superata quota mille a sette giorni dal match. L’obiettivo è quello di battere il dato fatto registrare lo scorso 29 settembre, in Samb-L’Aquila, con 6.624 spettatori. Le prerogative ci sono tutte. Da valutare, poi, se ai tifosi rossoblù sarà concessa la presenza al Banchelli di Senigallia il prossimo 30 marzo. Si è in attesa delle decisioni dell’Osservatorio Manifestazioni Sportive previste per la prossima settimana.

