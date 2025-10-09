La Samb si prepara per l’esame Ravenna

Tre vittorie consecutive, quarto posto in classifica, otto reti realizzate, tre subite. Questi i numeri che hanno portato la Samb al quarto posto in classifica. Una posizione che alla vigilia della stagione in pochi avrebbero scommesso di trovare Eusepi e compagni. Anzi in molti davano il club rossoblù tra le più serie candidate alla retrocessione. E pensare che le sconfitte con Forlì e Carpi non erano in preventivo, anzi. Alla luce di quello che si è visto in campo in questi match, alla Samb manca qualche punto in classifica. Ma piangere sul latte versato ormai non serve più. Ci sono tre partite difficili ed impegnative da preparare. La prima è quella di domenica prossima contro la capolista Ravenna. Poi ecco la trasferta di Livorno ed infine il derby con l’Ascoli che torna dopo 39 anni. Tre gare che potranno dare risposte importanti sul futuro di Eusepi e compagni, ma da affrontare una alla volta senza pensare alla successiva. E si parte con il Ravenna. Capolista del girone insieme all’Arezzo con sei vittorie consecutive all’attivo (sette complessive) ed una sconfitta. 18 reti fatte e 10 subite. Numeri importanti. Ma la forza del Ravenna di mister Marco Marchionni è soprattutto l’avere alle spalle una società fortissima sotto il profilo economico che grazie anche ad Ariedo Braida ha costruito una squadra di ottimo spessore tecnico ed i numeri lo stanno a testimoniare. Insomma Davide contro Golia. La Samb opporrà ai romagnoli la sua verve agonistica e la grande voglia di fare bene confermata nelle ultime tre vittoriose partite con Perugia, Juventus Next Gen e Torres. Buone notizie per Palladini dall’infermeria. Si è completamente svuotata. Solo Dalmazzi e Alfieri devono completare il percorso di recupero. Rientrato l’allarme per Bongelli che però sarà monitorato quotidianamente. Sono, invece tornati ad allenarsi con il gruppo Chiatante e Napolitano. Questo pomeriggio test in famiglia al centro sportivo Orlando Marconi di Stella di Monsampolo. Palladini proverà alcuni degli accorgimenti tattici che la Samb metterà in campo contro la capolista Ravenna. Il 4-3-3 sta dando ottimi frutti e si proseguirà sulla linea traccia ta dalla trasferta di Perugia e confermata con Juventus Next Gen e Torres. L’allenamento di venerdì e la rifinitura di sabato si svolgeranno a porte chiuse. Domenica prossima al Riviera delle Palme si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Tra abbonamenti, il cui dato non è stato ancora comunicato dalla società, ma che dovrebbe essere sopra le cinquemila unità e biglietti finora staccati, sarebbe stata superata quota 6.500 presenze, compresi i circa 400 tifosi provenienti da Ravenna. E mancano ancora tre giorni alla partita. Domenica il botteghino del Riviera delle Palme sarà regolarmente aperto.

Benedetto Marinangeli