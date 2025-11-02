La Samb si rituffa nel campionato. Col Guidonia per tornare a vincere

Archiviata definitivamente la tre giorni con il doppio derby con l’Ascoli, la Samb si rituffa nel clima campionato. E lo fa dopo tre sconfitte consecutive, ospitando al Riviera (fischio d’inizio alle ore 17.30) il Guidonia Montecelio. Un match che Eusepi e compagni, dopo la sbornia per il successo in Coppa Italia con i bianconeri, devono affrontare con la massima determinazione. Lo vuole il pubblico ma soprattutto lo pretende la classifica. Dopo i 270 minuti senza punti, la Samb è scivolata dal quarto all’undicesimo posto con quattro pinti di vantaggio sul Livorno che occupa l’ultimo posto dei play out. La corsa salvezza è lunga e ricca di insidie con i rossoblù che devono tornare al successo in casa che manca dal match con la Juventus Next di fine settembre. Un mese senza i tre punti al Riviera. Palladini sta studiando tutte le possibili soluzioni tattiche da opporre ai laziali che sopravanzano la Samb di tre punti in classifica. Tra le fila del Guidonia Montecelio c’è l’ex Andrea Cristini, difensore centrale che ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2020-2021. Il tecnico rossoblù nel corso della rifinitura ha valutato attentamente le condizioni fisiche di Lulli e Pezzola. Il primo sembra avere recuperato dal fastidio muscolare al polpaccio che lo ha costretto a saltare i due derby con l’Ascoli. Sembra, poi, che anche Pezzola possa essere disponibile dopo la forte contusione al naso rimediata nel derby di Coppa Italia. Dovrebbe giocare con una maschera protettiva. Ancora out Simone Paolini, mentre Moussa Tourè è squalificato. Con il Guidonia si torna al 4-3-3. Il club del Riviera delle Palme in linea con il progetto Samb Is Caring che prevede l’inclusione sociale, sostenibilità ambientale e promozione di uno stile di vita sana e sportivo nei bambini in fascia d’età scolare, in occasione del match con il Guidonia Montecelio ha invitato i dieci ragazzi ospiti della Cooperativa Sociale Lella 2001. Radicata sul territorio da quasi vent’anni, la cooperativa si adopera per il contrasto del disagio sociale giovanile, l’accoglienza e l’educazione in collaborazione con tutti i servizi territoriali. Coppa Italia. Negli ottavi di finale la Samb affronterà l’Union Brescia. L’incontro si disputerà al Riviera delle Palme mercoledì 26 novembre alle ore 20.30 con diretta Rai Sport. Il match si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta. In caso di parità al novantesimo, si calceranno i rigori per determinare chi passerà il turno.

Benedetto Marinangeli