La Samb spreca e viene punita. Al Riviera festeggia il Guidonia

SAMB 0 GUIDONIA 1

SAMB (4-3-3): 1 Orsini 6 (35’ pt Cultraro 6); Zini 5, Pezzola 6, Dalmazzi 5,5, Tosi 5,5; Candellori 6, Alfieri 5,5 Marranzino 5,5 (18’ st Napolitano 6); Konatè 5,5 (35’ st Scafetta sv), Eusepi 5, Tourè N. 5,5 (18’ st Sbaffo 5,5). A disp.Grillo Chelli, Bongelli, Battista, Zoboletti, Vesprini, Chiatante, Martins, Iaiunese, Tataranni. All. Palladini 6

GUIDONIA MONTECELIO (3-5-2): Mazzi 6,5; Mulè 6, Cristini 6, Esempio 6; Zappella 6, Mastrantonio 6 (30’ st Tessiore 6), Santoro 6, Tascone 6 (30’ st Sannipoli 7), Errico 6; Bernardotto 6,5 (47’ st Franchini sv), Spavone 6 (30’ st Zuppel 6). A disp. Stellato, Calì, Stefanelli, Calzone, Falleni, Russo. All. Ginestra 6,5

Arbitro: Edoardo Manedo Mazzoni di Prato 6 Assistente 1: Antonio Aletta di Avellino Assistente 2: Luca Chianese di Napoli Quarto Ufficiale: Ciro Aldi di Lanciano Operatore FVS: Daljit Singh di Macerata

Rete: 44’ st Sannipoli

Note: Spettatori 7.074. Al 42’ st espulso Zini per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Santoro (G). Angoli 5-1. Recupero 4’ pt, 6’ st

E venne anche la quarta sconfitta consecutiva in campionato, la quarta nelle ultime cinque partite in casa, con la Samb che non vince in campionato dalla trasferta di Sassari dello scorso 4 ottobre. Il Guidonia Montecelio passa al Riviera per 1-0 con un gol allo scadere su punizione di Sannipoli. Ma la Samb aveva avuto la grande occasione per portarsi in vantaggio al 23’ st su calcio di rigore. Ma Sbaffo fallisce la conclusione dagli undici metri. E la dura legge del calcio si è confermata di nuovo. Gol sbagliato, gol subito con Sannipoli che non spreca il match point al 42’ st con una velenosa punizione dal limite. Ma evidente la responsabilità della barriera che si è aperta sulla conclusione del calciatore laziale. Possibile anche la deviazione di un rossoblù. E’ stata una partita in cui la Samb ha evidenziato stanchezza fisica e mentale dopo il doppio derby con l’Ascoli tra campionato e Coppa Italia, con la formazione laziale che invece ha giocato alla sua maniera. Attenta in fase difensiva e estremamente pericolosa con le ripartenze. Un match che sembrava bloccato sullo 0-0 anche perché scarse sono state le occasioni da rete da una parte e dall’altra. E solo un episodio poteva fare pendere la bilancia in favore dell’una o dell’altra squadra. Ed il primo è favorevole alla Samb. 22’ st punizione di Alfieri, colpo di testa di Sbaffo che viene contrato in area con il braccio da Cristini. L’arbitro Manedo Mazzoni di Prato assegna il rigore per la Samb e poi si reca al VFS per la verifica e conferma la sua decisione. Dal dischetto Sbaffo spiazza il portiere ma il pallone termina sul fondo, sfiorando il palo. Al 42’ Zini commette fallo al limite dell’area su Bernardotto lanciato a rete. L’arbitro prima sanziona l’intervento del numero quattro rossoblù con il giallo, poi però lo espelle dopo revisione al FVS. Sulla conseguente punizione Sannipoli batte Cultraro con il pallone che passa in mezzo alla barriera. Al 45’ è Sbaffo ad impegnare in angolo Mazzi. E venerdì rossoblù in trasferta a Campobasso.

Benedetto Marinangeli