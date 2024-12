La Samb torna al lavoro. Ma Termoli è nella bufera

Tre partite per chiudere alla grande il girone di andata. Il calendario offre alla Samb 270’ minuti abbordabili. Prima la trasferta di Termoli, poi la gara interna con la Fermana per poi chiudere con la Civitanovese al Polisportivo. Un calendario sulla carta estremamente favorevole per Eusepi e compagni. Ma sono spesso queste le partite che rivestono le maggiori insidie, contro le formazioni che lottano per non retrocedere. E quindi i rossoblù non dovranno mai abbassare la guardia. Ed in tal senso sarà Palladini a catechizzare i suoi in caso di gare affrontate senza la giusta e dovuta mentalità. A partire da Termoli. Ma il match di domenica prossima rischia di non essere disputato. Tutto è partito dalla lettera del presidente del club molisano Flaviano Montaquila, che lunedì ha comunicato l’intenzione di rimettere il titolo sportivo del club nelle mani del Comune. L’amministrazione comunale molisana ha risposto al patron campano con una nota stampa. "Il momento di transizione -scrive il sindaco Nico Balice- richiede però un atto di responsabilità da parte del patron Flaviano Montaquila affinchè la squadra del Termoli Calcio 1920 sia regolarmente in campo domenica prossima auspicando un sereno passaggio di consegne del titolo sportivo". In casa giallorossa, però, c’è aria di smobilitazione. Alcuni calciatori hanno già salutato Termoli e c’è pure un bel numero di infortunati. Infine è stato squalificato anche l’attaccante Puntoriere espulso domenica scorsa a Fermo. Dopo l’esonero di mister Carnevale, al suo posto è arrivato Mancino, si sono dimessi il vice Spagnuolo e il team manager Loiudice con i tifosi giallorossi che non seguono più la squadra. Al momento l’organizzazione della sfida con la Samb non è partita, prevendita dei biglietti compresa. 250 dovrebbero essere i biglietti a disposizione dei tifosi rossoblù. Ma è tutto fermo. Infine la Samb ha ripreso ad allenarsi al Samba Village di Stella di Monsampolo. Il portiere Orsini torna disponibile per la trasferta di Termoli e qualche speranza c’è pure per capitan Eusepi. Pezzola, Baldassi e Paolini oggi hanno lavorato in palestra. Le condizioni del primo saranno monitorate quotidianamente, mentre gli altri due salteranno la trasferta in terra molisana.

Benedetto Marinangeli