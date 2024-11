La Samb vuole consolidare il primato. I rossoblù a Sora per l’ennesimo blitz

La Samb cerca a Sora la vittoria per consolidare il primato e per tentare la fuga. Eusepi e compagni al Tomei puntano ad un nuovo successo esterno. L’ultimo risale allo scorso 27 ottobre quando i rossoblù si imposero per 4-0 ad Isernia che proprio la domenica precedente era andata a violare il campo del Sora. Palladini dovrà fare a meno di Baldassi, Paolini e Pezzola infortunati ma potrà contare su Alessandro Zoboletti tesserato da un paio di giorni. Il classe 2005 partirà dalla panchina a meno che Chiatante non sia completamente recuperato. Per il resto la formazione sarà la stessa di quella che domenica scorsa ha superato la Vigor Senigallia al Riviera. Con Orsini tra i pali, la linea difensiva sarà composta da Chiatante Zini, Gennari ed Orfano. A centrocampo ecco il tandem Candellori e Guadalupi con Battista, Lonardo e Kerjota a ridosso di Eusepi. Il Sora è reduce da tre pareggi consecutivi con Chieti e Termoli in casa e Fermana al Recchioni. I bianconeri di mister Massimiliano Schettino (subentrato a Massimiliano Campolo) non hanno ancora mai vinto tra le mura amiche. Cinque pareggi ed una sconfitta con l’Isernia il bilancio dei bianconeri al Claudio Tomei. Numeri non certo esaltanti ma che obbligano i rossoblù a tenere alta l’attenzione. Contro la capolista tutti gli avversari raddoppiano le forze per centrare l’obiettivo pieno. Senza dimenticare, poi, che si giocherà in un campo piccolo ed in sintetico. Per tutta la settimana la Samb si è allenata al Ciarrocchi di Porto d’Ascoli proprio per abituarsi alle condizioni ambientali in cui si troverà a Sora. Al Tomei, però, ci saranno circa 500 tifosi che hanno acquistato in prevendita i biglietti per il match di questo pomeriggio (fischio d’inizio ore 14.30). Lo scorso anno, alla prima di campionato l’undici allenato da Maurizio Lauro si impone per 3-1 grazie alle marcature di Alessandro Romairone, Luca Sbardella e Simone Tomassini. Soltanto a tre minuti dal novantesimo i bianconeri di Stefano Campolo accorciano le distanze grazie all’autogol di Luca Scimìa. Complessivamente sono 6 i precedenti tra Sora e Samb in terra di Ciociara: 2 vittorie Samb, 2 pareggi e una vittoria del Sora datata 8 settembre 2002 in Lega Pro.

Benedetto Marinangeli