La Samb vuole correre: "Ora dobbiamo ripeterci"

"Mi aspetto anche a Tivoli un’altra grande prestazione dai ragazzi, su un campo difficile, ma dobbiamo ripeterci, continuare a fare bene, fare la nostra partita e sono sicuro che otterremo un grande risultato". Mister Maurizio Lauro chiede ai suoi di ripetere la bella prestazione di domenica scorsa. La Samb oggi sarà impegnata, fuori casa, a Tivoli. Dopo aver ritrovato la vittoria al Riviera, domenica scorsa, con un rotondo 4-1 sul Sora, ora la squadra dovrà ritrovare il successo anche fuori dalle mura amiche, la vittoria in trasferta manca dal 28 ottobre, dal 2-0 di Monterotondo. La Samb, comunque, si troverà di fronte un Tivoli totalmente diverso rispetto alla gara di andata e Lauro lo sa bene. All’andata la Samb si era imposta per 3 a 0. "E’ una squadra rinnovata – è andato avanti l’allenatore – che ha cambiato allenatore e calciatori. E’ trascorso un girone. Sarà una squadra diversa, ha cambiato anche modo di giocare, per questo motivo dovremo essere bravi noi ad indirizzare la partita subito dalla nostra parte". Lauro potrà contare anche su Diego Fabbrini che partirà, presumibilmente dalla panchina. "Sono molto contento del suo arrivo – ha continuato il mister –. Parliamo di un giocatore con qualità molto importanti. Sono convinto che ci darà una grossa mano e secondo me farà anche la differenza. L’ho visto molto motivato ed anche discretamente sotto il profilo fisico. Ha bisogno di giocare ma soprattutto di continuare ad allenarsi bene come già sta facendo. Darà alla Samb un contributo importante da qui alla fine del campionato".

L’ex Lucchese oggi dovrebbe partire dalla panchina ma potrebbe esordire sin da subito subentrando a Battista a gara in corso. Di sicuro c’è grande curiosità di vederlo all’opera. Lauro, ancora una volta, dovrà a fare a meno di Paolini e Lonardo. Il tecnico con ogni probabilità confermerà l’undici che ha sconfitto il Sora. Si va, quindi, verso la conferma del 4-3-3 con, tra i pali il 2007 Grillo e a centrocampo il 2003 Pietropaolo sulla linea mediana. In difesa torna disponibile Pagliari, che ha scontato la squalifica. Domenica scorsa a sostituirlo era stato chiamato Orfano che dovrebbe, ora, ripartire dalla panchina. Saranno 450 i tifosi che accompagneranno la Samb a Tivoli. Chi resterà in città potrà seguire l’incontro sulla pagina Facebook del Tivoli 1919 al costo di 6 euro. La Samb non può sbagliare se vuole restare in scia alla capolista Campobasso che, oggi, sulla carta, ha un impegno sicuramente più agevole: affronta, infatti, il fanalino di coda Matese. Attenzione rivolta pure a L’Aquila – ora a pari punti con la Samb in seconda posizione – che affronterà la diretta concorrente Chieti sotto di appena 4 lunghezze ma con una gara in meno ancora da giocare (quella con l’Atletico Ascoli rinviata per infortunio dell’arbitro). A dirigere Tivoli-Samb sarà Ciro Aldi di Lanciano. Il fischietto abruzzese ha diretto la squadra rossoblù nella stagione 2021/2022 nella combattuta gara pareggiata 2-2 a Fano.

s. v.