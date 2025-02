La Samb vuole ritrovare la vittoria. Ad Avezzano tradizione favorevole

Rintuzzare l’attacco delle antagoniste e soprattutto provare ad allungare di nuovo è l’obiettivo che Gennari e compagni si sono prefissati per il match dello stadio dei Marsi, dopo i tre pareggi consecutivi con Fossombrone, Roma City e Castelfidardo. Palladini recupera Zini e Lulli ma dovrà fare a meno dello squalificato Battista e degli infortunati Eusepi e Candellori. Il rientro dell’ex Tau Altopascio sulla corsia destra difensiva apre le porte dell’undici titolare al 2005 Toure nel 4-3-3 che probabilmente sarà ancora una volta disegnato dal tecnic. Al posto di Battista ci sarà Baldassi. Ma c’è anche una tradizione favorevole da confermare ad Avezzano. La Samb infatti nei cinque precedenti finora disputati ha collezionato tre vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta che risale addirittura al campionato di Serie C 1947-1948. Il 10 gennaio 2016 la formazione rossoblù Samb di patron Franco Fedeli e mister Ottavio Palladini espugna lo Stadio dei Marsi per 2-1 con le reti di Lorenzo Sorrentino e Mario Titone. Pasquale Moro accorcia le distanze a cinque minuti dal novantesimo. Vittoria di rigore, 1-0, nell’infrasettimanale "natalizio" del 21 dicembre 2022 con il penalty trasformato da Diego Vita. Il 24 settembre 2023 il penalty trasformato in "zona Cesarini" da Fabrizio Roberti beffa i rossoblù di Maurizio Lauro che si devono accontentare del 2-2. Dopo il vantaggio dello stesso Roberti, la Samb caccia la freccia con le reti di Danilo Alessandro e Nazareno Battista ma al novantesimo ecco il pari dei padroni di casa dal dischetto. Il 12 maggio 2024 la Samb si impone in rimonta per 2-1 nella semifinale play off del girone F. Avezzano in vantaggio con Senesi poi ecco il pareggio Federico Chiatante ed il gol vittoria di Antonio Martiniello. In casa Avezzano mister Pagliarini ha ritrovato tutti i suoi effettivi ma dovrà fare a meno di Alberto Senese per squalifica. E quindi potrebbe essere confermata integralmente la formazione che ha pareggiato a Recanati.

Benedetto Marinangeli