‘La scatola delle emozioni’ a Roccafluvione. L’iniziativa per la giornata contro il bullismo

In occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, che ha avuto luogo venerdì 7 febbraio, a Roccafluvione si è svolta una lodevole iniziativa: in piazza Aldo Moro, è stata messa a disposizione dei passanti una scatola speciale, denominata ‘La scatola delle emozioni’. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale di Roccafluvione, ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare giovani e adulti su temi di stretta attualità e molto diffusi nella nostra società. All’interno della scatola, ognuno ha potuto inserire il proprio pensiero, la propria esperienza, le emozioni provate o alcuni consigli da dare sugli argomenti del bullismo e del cyberbullismo, attraverso dei foglietti messi a disposizione (che sono rimasti anonimi). Si è trattato di un piccolo ‘angolo di sfogo’, per chi fosse in cerca di sostegno o per chi volesse fornire un aiuto. Sono passati in Piazza Aldo Moro, a lasciare i propri pensieri, diversi bambini e ragazzi di alcune classi della scuola Primaria e Secondaria di Primo grado, ma anche numerosi adulti che hanno scelto di non rimanere indifferenti di fronte a questi argomenti delicati.

Giuliano Centinaro