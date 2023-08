La scheda: dalla laurea agli incarichi

Alfio Bagalini, 58 anni, coniugato con la signora Giovanna, risiede a Fermo. Laureato in Agraria, con un Master in management e tecnologia conseguito ad Ascoli Piceno, è socio fondatore dello studio agronomico associato BCI, punto di riferimento nel settore. Dal 2015 è nel Consiglio di indirizzo a Roma dell’Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale. Dal 2022 è presidente della cooperativa San Pietro (centrale a biogas). Collabora con l’Università Politecnica delle Marche, corso in Applicazioni di estimo. Nel 2004 diventa socio della Banca Picena di Castignano e nel 2013 entra in Cda. A seguito della fusione tra Banca Picena e Banca Piceno Truentina, dal 2018 è nel Cda dalla Banca del Piceno, di cui ora è presidente.