La scienziata Bruna Corradetti riceverà il Premio Adriatico

La scienziata Bruna Corradetti riceverà oggi il Premio Adriatico presieduto dal critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone e coordinato a livello regionale da Carlo Gentili e Simona Guidarelli, sindaco di Pergola, il premio intende segnalare a livello internazionale personalità che si sono distinte nel proprio ambito operativo nelle varie regioni italiane, che si affacciano sull’Adriatico. Tra i nomi prestigiosi, che oggi verranno premiati, figura quello di Bruna Corradetti, scienziata di fama mondiale, di Castignano, che riceverà il premio alla carriera. La giovane nasce a San Benedetto nel 1981, cresce a Castignano, un piccolo paese e proprio lì, tra il profumo dell’anice verde ed il fascino dei calanchi, sviluppa il suo amore per la natura e la curiosità di osservarla e comprenderne i dettagli più nascosti. La scienziata Corradetti oggi fa base a Houston, negli Stati Uniti, dove dirige un gruppo di ricerca presso il Baylor Center of Medicine. Laureata in biologia ha ottenuto una laurea specialistica in Scienze molecolari e applicate e il dottorato di ricerca in Scienze biomolecolari. Un percorso tutto marchigiano intervallato da esperienze di studio e di vita tra gli istituti di ricerca più prestigiosi d’Europa e del mondo. Tra questi lo Scottish Center for Regenerative Medicine (Regno Unito), il Centro de Investigaciòn del Cancer (Spagna), ETH Zurich (Svizzera) e lo Houston Methodist Hospital (Texas). I suoi studi riguardano lo sviluppo di terapie a base di cellule staminali capaci di riattivare il potenziale rigenerativo intrinseco del corpo, debilitato da infiammazioni croniche. Tra le applicazioni di questa strategia c’è il trattamento in utero e malformazioni congenite. La sua ricerca è supportata da agenzie statunitensi ed europee. Il dipartimento della Difesa americano ha recentemente investito sulla sua idea di sviluppare cerotti, in grado di rigenerare ferite croniche nei pazienti diabetici. Tanti sono stati i riconoscimenti finora ottenuti dalla famosa scienziata. Nominata tra le "100 Eccellenze italiane", Premio Italia giovane per l’impatto positivo che il suo esempio ha sulle generazioni. Nel 2022 è stata insignita del premio ‘Orgoglio marchigiano’.

Maria Grazia Lappa