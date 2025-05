La scrittrice Fania Pozielli al Salone internazionale del Libro

La scrittrice sambenedettese Fania Pozielli è stata presente al 37° Salone Internazionale del Libro di Torino, una delle manifestazioni letterarie più importanti del nostro Paese che si tiene fino a domenica. L’autrice nell’arco di 10 anni (dal 2015 al 2025) ha pubblicato quattro romanzi. Al di là della diversità dei temi trattati, in ogni libro di Pozielli si respira l’aria di San Benedetto in particolare e delle Marche in generale con i paesaggi e la sua gente meravigliosa che fanno da filo conduttore a vicende complesse, tragiche ed emozionanti così come lo è questa terra. Non è la sua prima partecipazione al salone di Torino: nel 2018, l’autrice partecipò con il romanzo ‘Il secolo di Angelo’, vincitore del concorso ‘Un libro per Arquata’ ospite dello stand Marche. Quest’anno ha presentato il suo ultimo romanzo ‘Captiva, la strategia della mantide’ nello stand Abruzzo, regione di appartenenza della Costa Edizioni che propone il libro dopo averlo inserito in manifestazioni di interesse nazionale quali: Book Pride a Milano 2024, Napoli Città Libro 2024, Festa Editoria Abruzzese Teatro Cordova Pescara 2024.