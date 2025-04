La scuola Barbiana nell’incontro con Marco Bruni

Nell’ex Cinema delle Palme di San Benedetto si è tenuto un incontro per parlare della rivoluzione della Scuola Barbiana di don Lorenzo Milani, evento promosso da Marco Bruni, fondatore dell’associazione ’I Care’. In molti hanno apprezzato il documentario che lo stesso Marco Bruni ha presentato. Dopo la proiezione si è aperto un dibattito per parlare dei metodi di insegnamento vecchi e nuovi e la differenza tra il metodo ’Montessoriano’ e quello di Don Lorenzo Milani. Marco Bruni e Maria Amato hanno presentato un progetto per la fondazione di una nuova associazione di volontariato a San Benedetto, che abbia alla base l’impegno civile, civico e culturale. A tal proposito, giovedì alle 21, sempre nell’ex Cinema delle Palme, ci sarà la prima riunione per la fondazione di questa nuova associazione di volontariato, dove tutti quelli che hanno voglia di impegnarsi, sono invitati a partecipare. Domenica 13 aprile alle 17.30, sempre all’ex Cinema delle palme, l’incontro avrà tema: ‘l’Intelligenza Artificiale (IA). Da spauracchio a Super Potere. Guida pratica per gli esseri umani’. Ci sarà anche un laboratorio dal vivo, con esercizi pratici fra tutte le intelligenze artificiali. Per info: Marco 3396280194.