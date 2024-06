La Scuola calcio Agraria chiude l’anno in bellezza con gli ultimi match

Fine stagione ricco di soddisfazioni per la scuola calcio Agraria di Ripatransone. Mesi impegnativi, quelli di aprile e maggio, durante i quali tutte le categorie (dai 2018 ai 2011) sono state impegnate in diverse attività. I ragazzi hanno partecipato al Memorial Della Penna di Giulianova, al quale hanno preso parte prestigiose squadre come l’A.s.Roma, l’Ascoli Calcio 1898, il Bologna f.c, la Juventus f.c., il Lodigiani Calcio, il Pescara Calcio, il Piacenza Calcio 1919 e molte altre. A seguire, c’è stata la partecipazione alla Coppa Costa dei Parchi di Alba Adriatica e San Benedetto del Tronto con squadre provenienti da tutta Italia: il Club in questa occasione ha ottenuto un primo posto con i giovani del 2014, un primo posto con quelli del 2016, un primo posto con i nati del 2017 ed un secondo posto con i ragazzi del 2013. Alla Enjoy Cup i 2014 hanno ottenuto un ottimo primo posto mentre i 2013 un secondo posto, altri piazzamenti nella ’Coppa del Pulcino’ con un primo posto per i 2013 e secondo posto 2014. La squadra ha partecipato alla Summer Cup e al Torneo Internazionale di Calcio Giovanile svoltosi a Teramo.