La scuola dell’infanzia resta chiusa, il sindaco incontra i genitori

La scuola dell’infanzia di San Pio X resta chiusa, le polemiche invece si fanno roventi. Il capogruppo di opposizione Antonio Vagnoni è categorico: "Alla nostra interrogazione sulle problematiche sollevate per la scuola dell’Infanzia di San Pio X del 29 ottobre 2022, in consiglio comunale, ci fu risposto che era stato messo tutto a norma e che eravamo male informati! Per fortuna". I genitori hanno messo sotto accusa le porte ‘di sicurezza’ e che l’uscita tra l’altro non permette l’allontanamento dei bambini, perché la via di fuga è bloccata da una rete metallizzata ben chiusa con il fil di ferro posta tra il muro e l’edificio e una siepe, che i piccoli non potrebbero scavalcare visto la loro tenera età. Nonostante le sollecitazioni nessun provvedimento era stato messo in atto, tanto che i genitori hanno fatto un esposto alla Procura e a scuola sono arrivati i Nas e l’Asur, è stato quest’ultima che ha avanzato anche dei sospetta sulla presunta presenza di eternit. Adesso tutta la responsabilità passa nelle mani del Comune di Spinetoli che dovrà trovare delle soluzioni utili per riportare la sicurezza nella scuola e la serenità tra i genitori che vogliono delle risposte immediate che garantiscano non solo la sicurezza per i loro bambini, ma anche il proseguimento delle attività didattiche.

Stasera il sindaco, alle 21.15 parlerà ai genitori, al palazzetto dello sport di Pagliare.

m.g.l.