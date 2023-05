La scuola intitolata a padre Ortensio

Una cerimonia piena di commozione quella di ieri mattina a Spinetoli, che ha visto l’intitolazione della scuola primaria a padre Ortensio da Spinetoli. Padre Ortensio, al secolo Nazzareno Urbanelli, entrò nel 1936 nel seminario minore dei Frati Cappuccini a Jesi. Nel 1946 pronunciò i voti perpetui e diventò frate assumendo il nome di Ortensio; nel 1949 fu ordinato sacerdote. Biblista controcorrente, è venuto a mancare nel marzo del 2015. Alla cerimonia ieri hanno presenziato le autorità civili ed ecclesiastiche: il sindaco Alessandro Luciani, il vescovo Giampiero Palmieri, gli amici di padre Ortensio provenienti da Recati, gli insegnanti e gli scolari e tantissimi cittadini. Durante la mattinata si è tenuto anche lo spettacolo di Frate Mago. Padre Ortensio fu un grande studioso, le sue posizioni innovative finirono però per causargli tanti problemi. Fu infatti emarginato anche dal suo stesso ordine religioso. Ortensio nonostante tutto continuò a tenere incontri con piccoli gruppi e a pubblicare i suoi libri. Morì improvvisamente quasi novantenne. Ieri amici e parenti l’hanno voluto ricordare con stima e affetto. Il sindaco Luciani ha detto: "Il messaggio di amore di padre Ortensio è universale, intitolare questa scuola è per noi molto significativo, un modo per ripagare il suo studio, il suo instancabile impegno". Dopo l’intitolazione ieri si è tenuto anche un convegno ‘Dieci anni con Ortensio’ a lui dedicato, che ha visto l’intervento di Gianfranco Cortinovis amico ed erede letterario e l’avvocato Guglielmo Corsalini.

m.g.l.